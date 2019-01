Kalkulátor mutatja, mennyit spórolhatunk nyugdíjig

A kalkulátor becslése szerint egy jelenleg 30 éves fiatal havi 20 ezer forintos megtakarítással akár 32 milliót is összegyűjthet, ami reálértéken 11 millió forintnál többet jelent majd számára. Ha pedig egy jelenleg 25 éves takarékoskodóról van szó, akkor akár nominálértéken közel 45 millió forintot is felhalmozhat, ami az inflációs korrekcióval 14 millió forintra rúg.

Az öngondoskodási piac bővülése, a takarékoskodás iránti fogékonyság erősödése és a pénztártagok igényeire reagálva hozott létre az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) egy könnyen kezelhető, online megoldást . A kalkulátor a születési év, a jövedelem, a havonta megtakarítandó összeg alapján ad egy becslést arra, hogy az érintettek mekkora összeget halmozhatnak fel a nyugdíjba vonulásukig. A kalkulálást nagyban segíti, hogy nemcsak a felhalmozható nominális összeget, hanem ugyanazt az inflációs hatással korrigálva, azaz reálértéken is megmutatja.Természetesen minél hamarabb megkezdi valaki a takarékoskodást, annál nagyobb összegre tehet szert a pénztárak segítségével.A most elindított nyugdíjkalkulátor fontos segítséget nyújt mindenkinek, aki a pénztárakon keresztül szeretne takarékoskodni. Jó becslést kaphatunk arra, hogy mire számíthatunk a jövőben. Emellett a kalkulátor egyértelműen bemutatja, hogy minél korábban kezdi meg valaki a takarékoskodást, az mennyivel jobb helyzetet eredményez a jövőben" - mondtaés azt is kiemelte, hogy az öngondoskodás nem csak a nyugdíjról szól, hanem ugyanúgy az egészségről is. Ugyanis az egészség megőrzésére is érdemes takarékoskodni az egészségpénztárakon keresztül. Az ÖPOSZ szerint az pénztárak által kínált szolgáltatások széles köre és a 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos adókedvezmény miatt az egyik legvonzóbb megtakarítási forma a pénztári tagság.

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy egyre többet fizetnek be a pénztártagok egyéni megtakarításként. Számítanak a munkaadókra, de ma már nem feltétlenül várnak rájuk, hanem a saját kezükbe veszik az irányítást. A lakosság egyre tudatosabb és arra számítunk, hogy a jövőre való felkészülés fontossága még egyértelműbb, gyakorlatilag alapvető lesz a következő években

Az ÖPOSZ az öngondoskodást fontosságát hangsúlyozandó a Pénztárszövetségen keresztül idén egy kifejezetten a középiskolásokat megszólító pénzügyi tudatossági, öngondoskodást fókuszba helyező, félmillió forint összdíjazású játékos versenyt is meghirdetetett Pénzmesterek címen."A megtakarítást nem lehet elég fiatalon elkezdeni, és az jó, ha ez egyfajta megszokássá, automatizmussá válik, de azt is muszáj kiemelni, hogy a céljainkra (egészségünkre, nyugdíjunkra, váratlan kiadásokra) való spórolásba belevágni szintén soha nem túl késő. Úgy látjuk ezt az egyszerű tényt egyre többen ismerik fel" - tette hozzá Kravalik.ÖPOSZ-os szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a cafeteriarendszer alapjaiban megváltozott, de a munkáltatóknak továbbra is érdemes számolniuk a pénztári tagsághoz adható hozzájárulással béren kívüli juttatásként, ez ugyanis fontos és hatékony megoldás, de arra is felhívják mindenki figyelmét, hogy ha munkáltató esetleg nem, vagy a nem a korábbi szinten támogatja a megtakarítást idén, akkor különösen tudatosnak kell lenni.- nyilatkozta az ÖPOSZ elnöke.