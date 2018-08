Kamatemelést akarnak a török lobbiszervezetek, csütörtökre kell nagyon figyelni

Ma reggel a török pénzügyminisztérium azt jelentette be, hogy csütörtökre egy gigantikus telefonkonferenciát szerveznek, amelyre akár 1000 európai, amerikai és közel-keleti befektetőt várnak. A konferenciát Erdogan elnök veje, a pénzügyminiszterré kinevezett Barat Albayrak fogja tartani.

A TUSIAD és a TOBB üzleti érdekképviseletekés az amerikai-török viszályt diplomáciai úton rendezni kell. Ezek a határozott elvárások azután érkeztek, hogy tegnap az Isbank vezérigazgatója is kamatemelést sürgetett , noha az államfő a kamatok ellenségének titulálta magát korábban és legutóbbi beszédeiben sem úgy tűnt, hogy ilyet engedne (azaz a jegybank direkt politikai befolyás alatt állását ez is jól tükrözi). Közben amint rámutattunk: lehet, hogy burkolt kamatemelés felé halad a jegybank a monetáris politikai eszköztár visszabonyolítása mellett (májusban leegyszerűsítették az eszköztárt, de most visszafelé haladhat ebben a jegybank, hogy közben ne legyen annyira szembetűnő, hogy valójában kamatemelés következik be).Tegnap esti hír, hogy Törökország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete a Fehér Házban tárgyalt John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadóval Andrew Brunson Törökországban letartóztatott amerikai hitszónok szabadon bocsátása és a két ország közötti diplomáciai feszültség témájában. Korábbi sajtóhírekkel ellentétben, de az, hogy folyik a háttérben a diplomáciai egyeztetés róla, illetve a két ország közötti egyéb vitás kérdésekben (pl. szíriai helyzet, Irán kérdése, mivel a török Halkbank megsértette az Irán elleni szankciókat),Brunson újabb törökországi bírósági tárgyalása október közepén lesz és ha például ott a bíró úgy döntene, hogy mégsem megalapozottak a vádak (részt vett az Erdogan elleni török puccskísérletben 2016-ban és kémkedett az Egyesült Államok javára), akkor a szabadon bocsátása megindíthatná a két ország közötti enyhülést.Mivel Albayrak vasárnap este beharangozta, hogy készen van egy gazdasági akciótervük, és ezt el is kezdték hétfőn megvalósítani, (igaz eddig csekély eredménnyel a líra stabilizálása érdekében), ezért különösen érdekes, hogyA líra egyébként márAz, hogy az érdekképviseletek nyíltan szorgalmazzák az elnök logikájával ellentétes kamatemelést (mernek ilyen közleményt kiadni) abba az irányba mutat, hogy előbb-utóbb megtörténhet egy ilyen lépés. Emellett az amerikai-török párbeszéd is a feszültség enyhülése irányába mutat.