Fontos változás a közleményben: a monetáris politika nem "támogató" többé 2018.09.26 20:12

Az ülést követően kiadott közleményből hosszú idő után kikerült a következő mondat:

The stance of monetary policy remains accommodative, thereby supporting strong labor market conditions and a sustained return to 2 percent inflation.

A mostani közleményben nem szerepel az "accommodative" kifejezés, vagyis a monetáris politika a Fed megítélése szerint nem "támogató" többé.