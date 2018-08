Kanada is beszáll a Trump-féle NAFTA-reformba

Freeland kedden érkezett az amerikai fővárosba. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) értesülései szerint azért sietett Washingtonba, mert hétfőn Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója - a Mexikóval kötött kétoldalú megállapodás után - kijelentette: Washington Kanada nélkül is folytatja a kereskedelmi tárgyalásokat, amelyek akár egy kétoldalú egyezményhez is vezethetnek."Bátorít bennünket az Egyesült Államok és Mexikó közötti tárgyalásokon elért előrelépés, kiváltképpen az, ami az autóexportot illeti, ez tényleg nagyszerű üzlet, az autógyártóknak és a dolgozóknak egyaránt" - fogalmazott a kanadai diplomácia vezetője kedden, miután találkozott Robert Lighthizerral.Freeland szerint a mexikói-amerikai kétoldalú tárgyalásokon az Egyesült Államoknak tett engedmények lehetővé teszik, hogy a NAFTA mindhárom tagországa tárgyalóasztalhoz üljön még azelőtt, hogy pénteken lejárna a 24 évvel ezelőtt életbe lépett szabadkereskedelmi megállapodás újratárgyalására, korszerűsítésére a Trump-kormányzat által megadott határidő.Mexikó beleegyezett ugyanis, hogy bizonyos mennyiség fölött Washington 25 százalékos vámot vessen ki a mexikói gyártmányú személyszállító járművekre és alkatrészekre. Amerikai iparági források szerint a Trump-kormányzat az évi 2,4 millió darab gépjármű feletti többletre vetné ki a 25 százalékos vámot.Chrystia Freeland, aki kedden este mexikói tisztségviselőkkel egyeztetett Washingtonban, szerdán behatóbb tárgyalásokat folytat Robert Lighthizer főtárgyalóval. A kanadai miniszternek péntekig kell eldöntenie, hogy országa csatlakozik-e a megújított szabadkereskedelmi egyezményhez. "Kiállunk majd, mint ahogyan eddig is kiálltunk a kanadai nemzeti érdekek és értékek mellett, miközben keressük azokat a területeket is, ahol lehetőség nyílik kompromisszumokra" - mondta a kanadai politikus.Robert Lighthizer egy keddi nyilatkozatában megismételte: a Trump-kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy pénteken értesíti a kongresszust a Mexikóval kötendő végleges megállapodásról, ha csak Kanada nem jelzi, hogy szintén csatlakozik.Wilbur Ross kereskedelmi miniszter a Fox televíziónak nyilatkozva hozzátette: Washington reméli, hogy Kanada végül csatlakozik a megállapodáshoz, mert gazdasága - mint fogalmazott - "nem igazán tud jól meglenni az Egyesült Államok nélkül".