"Káoszügyi minisztert" neveznek ki Londonban: már a legrosszabbra készülnek?

A Telegraph értelmezése szerint a kormányátalakítással May azt szeretné demonstrálni az uniós országok és a Brexit-pártiak felé, hogy elkötelezett az EU elhagyása iránt akkor is, ha nem születik megegyezés a jövőbeli viszonyról. A Brexit támogatói ugyanis már régóta arra kérik a miniszterelnököt, hogy ne menjen bele mindenáron egy kedvezőtlen megállapodásba.

A Telegraph információi szerint Theresa May brit kormányfő ma kezdi a tárgyalásokat tanácsadóival a kormány átalakításáról, a tervei között pedig szerepel egy olyan miniszteri poszt létrehozása, mely az esetleges Brexit-alku elmaradására készítené fel az országot. Az új miniszter nem kapna külön önálló minisztériumot, hanem a jelenlegi Brexit-ügyi miniszterrel, David Davis-szel közösen dolgozna, viszont külön kabinetje és költségvetése lenne. A fő feladata pedig az lenne, hogy időről időre információkkal lássa el a kormányt arról, milyen hatással lenne Nagy-Britanniára, ha meghiúsulna egy új kereskedelmi szerződés megkötése az EU-val.Korábban arról írt a Sunday Times, hogy az új kormányban új feladatokat kaphat Boris Johnson külügyminiszter, vagyis az sem zárható ki, hogy neki szán egy olyan pozíciót a kormányfő, bár arról lehetett hallani, hogy May inkább hajlik Johnson feladatainak megtartására. Állítólag a brit kormányfő célja az is, hogy fiatalabb politikusokkal töltse fel kormányát, ezzel is azt üzenve az embereknek, hogy a Brexit lebonyolítása mellett más feladatokra is képes.