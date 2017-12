Karnyújtásnyira van Trump elnöksége eddigi legnagyobb sikerétől

a vállalati adókulcs a jelenlegi 35%-ról 21%-ra való csökkentése (ez egy százalékponttal magasabb annál, amit Trump szeretett volna),

illetve a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcs 39,6%-ról 37%-ra mérséklése (korábban a heves tiltakozás miatt felmerült annak a lehetősége, hogy nem csökkentenék ezt a kulcsot).

Egyrészt Donald Trump már novemberben azt mondta, hogy szeretné meglepni karácsonyra az amerikai családokat az elmúlt több mint három évtized legnagyobb adócsökkentésével.

Másrészt az sem elhanyagolható szempont, hogy az ezen a héten lezajlott alabamai szenátorválasztáson vereséget szenvedett a republikánus jelölt, ennek következtében 1 képviselőre olvad a párt szenátusi többsége, amint az új demokrata képviselő felesküszik, veszélybe sodorva az adócsomag elfogadását.

Miután a Képviselőház (törvényhozás alsó háza) és a Szenátus (felső ház) is elfogadta Donald Trump adócsomagjának egy-egy különböző verzióját, a republikánus döntéshozókra hárult a feladat, hogy a két, néhány elemében különböző verziót "összefésüljék", majd azt egy mindent eldöntő szenátusi szavazásra bocsássák.Hírügynökségi értesülések szerint a képviselőnek sikerült megállapodniuk a végső, közös adócsomag-változatban. Ennek két legfontosabb eleme, pontosabban az ehhez kapcsolódó bírságot. Ennek lényege, hogy 2014-től kezdve - néhány kivételtől eltekintve - az összes amerikai állampolgárnak kötelessége volt egészségbiztosítást kötnie. Azok, akik ezt nem tették meg, komoly bírsággal szembesülhettek. Az akkori kormány ezzel a negatív ösztönzővel akarta az egészségbiztosítási piacra kényszeríteni az egészséges (és tehetős) embereket, akik egyébként nem igényelték volna ezt a szolgáltatást. Ennek következtében (az egészséges emberek piacra kerülésével) a beteg emberek számára is csökkentek a biztosítási prémiumok, hiszen a biztosító által viselt kockázat több ember között oszlott meg.A tervezetet állítólag pénteken hozhatják nyilvánosságra, a végső szenátusi szavazásra pedig már jövő héten sor kerülhet. Két okból is indokolt ez a sietség.A Reuters cikke emlékeztet rá, hogy az alabamai választástól függetlenül bizonytalan a siker, hiszen több republikánus szenátor sem döntött még arról, hogy miként fog szavazni, előbb mindegyikük látni akarja a végső tervet. Gyakran emlegetett kritika a csomaggal kapcsolatban, hogy megvalósulása esetén a következő 10 évben az államadósság jelentős növekedéséhez vezet majd, ami nyilvánvalóan aggasztja a költségvetési fegyelmet fontosnak tartó döntéshozókat.