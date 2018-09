Kin múlik valójában, hogy kevesen mennek vissza dolgozni a szülés után?

Most akkor melyik ország családbarát?

A KSH első negyedévről szóló adatai szerint mintegy 234 ezer főt tesz ki azoknak a nőknek az aránya, akik gyermekgondozási ellátásban részesülnek. Ők az inaktívak táborát erősítik, vagyis nem minősülnek munkaerő-tartaléknak, pedig vannak köztük olyanok, akik szívesen dolgoznának akár kisebb gyermek(ek) mellett is.

Szinte bármit lehetne részmunkaidőben csinálni

Kifejezetten érintettek a pénzügyi, a marketing és az auditori területek, illetve a közép- és felsővezetői szintek, amelyek megkívánják a kötött és hosszú munkaidőt. Ez nehezen fér bele az anyák életébe, épp ezért többen vállalkozni kezdenek a gyermekvállalás után, ami lehetővé tesz bizonyos fokú rugalmasságot.

Kapcsolódó probléma, hogy a stratégiai munkerőtervezés mint olyan, a cégeknek körülbelül alig egyharmadánál van jelen Magyarországon

Mit tesznek és tehetnének még a cégek?

Szintén több szakértő említette a trendet, hogy a multik saját bölcsődét vagy óvodát létesítenek: így tett Magyarországon például a Richter Gedeon, a Bosch, a Nokia és a Nestlé. Ez nagy segítség az anyáknak a szükségesnél kevesebb bölcsődei és óvodai férőhely miatt, illetve azért is, mert a legtöbb intézmény nyitva tartása nem alkalmazkodik a megszokott munkaidőhöz. Külföldön egyébként arra is van példa, hogy a munkaadó vállalati bébiszittereket biztosít, hazánkban azonban ilyenről nem tudunk.

Milyenek a kisgyermekes nők?

A kisgyermekes nők csoportja nem egységes: fontos különbséget tenni például család- és karrierorientáció szerint. Az eltérő szegmensbe tartozóknak ugyanis egészen más elvárásaik vannak a foglalkoztatással kapcsolatban. Ezeket a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Budapest Management Review című vezetéstudományi

Elsősorban a Családcentrikusak és az Egyensúlyozók munkaerőpiaci visszatérését ösztönözhetik a döntéshozók különféle családbarát programokkal, illetve a gyermekelhelyezés támogatásával. A kisgyermekes nők csoportja nem egységes: fontos különbséget tenni például család- és karrierorientáció szerint. Az eltérő szegmensbe tartozóknak ugyanis egészen más elvárásaik vannak a foglalkoztatással kapcsolatban. Ezeket a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)című vezetéstudományi folyóiratában megjelent tanulmány szerzői foglalták össze.Elsősorban a Családcentrikusak és az Egyensúlyozók munkaerőpiaci visszatérését ösztönözhetik a döntéshozók különféle családbarát programokkal, illetve a gyermekelhelyezés támogatásával.

Az anyáknak is rugalmasabbá kell válniuk

Egyszerűen nincsenek a nők tisztában azzal, mit tudnak és mit érnek. Az nem elég, hogy két éve tisztességgel neveli otthon a gyerekeket, ellátja őket, hanem tudnia kellene az anyukának nem csak gyerekekkel kapcsolatos dolgokról is beszélgetni... Nem hallgatnak híreket, nem olvasnak, nincsenek tisztában a napi történésekkel.

A legjobb taktika a nyílt kommunikáció a családdal, és persze a munkaadóval is, például érdemes előre jelezni, ha igény van home office-ra vagy részmunkaidőre. A munka során pedig olyan szempontból is szükséges a rugalmasság, hogy az anyák a legfontosabb megbeszéléseken személyesen meg tudjanak jelenni, akkor is, ha alapvetően otthonról dolgoznak

Elindultunk, de a java még hátra van

A kevésbé elterjedt foglalkoztatási formák mellett, új társadalmi és üzleti kezdeményezéseknek is teret enged a kismamák helyzete. Előbbire példa a Kecskeméten induló, főállású nagyszülő program, aminek keretében nyugdíj közeli, nem dolgozó személyeket készítenek fel főállású nagymama és nagypapa szerepekre. Szűcs Ildikó szerint ez komoly segítséget jelent azoknak a családoknak, anyáknak, ahol a nagyszülők dolgoznak vagy távol élnek, az idősek pedig elfoglaltsághoz és jövedelemhez jutnak.

Első induló projektjünknek azért választottuk ezt a területet, mert köztudottan súlyos a munkaerőhiány az ágazatban, ráadásul az IT-szektor mutatkozik a legnyitottabbnak a rugalmas-, táv- vagy részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatban

Nemzetközi viszonylatban Magyarországon kiugróan alacsony a kisgyermekes anyák munkavállalása, nemcsak az OECD-átlaghoz, hanem a szomszédos országok átlagához képest is. Dániában a legmagasabb ez az arány, meghaladja a 80%-ot, de Svédország, Szlovénia, Hollandia és Ausztria is szorosan követi a dánokat. A lista legalján Görögország és Magyarország kullog, 50% körüli aránnyal. Szintén figyelemre méltó hazánkban a részmunkaidőben dolgozó anyák 5% körüli aránya, ami az egyik legalacsonyabb az OECD-országok között. Ezek a számok a mostani munkaerőhiány által sújtott állapotban egyben azt is jelentik, hogy hazánkban jelentős tartalék áll rendelkezésre, amit nem sikerül kiaknázni.A nemzetközi összehasonlításokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a legtöbb nyugat-európai országban teljesen mások az anyák munkavállalásával kapcsolatos szabályok. Több helyen csak fél évig maradhatnak otthon a gyermekükkel, amihez képest bizonyos szempontból családbarátabbnak tűnhet a Magyarországon igénybe vehető, akár 3 éven át járó fizetett szülési szabadság. Közben azonban komoly nehézséget okoz, hogy a nők a több éves kihagyás után nem, vagy nehezen tudnak visszatérni a munka világába, és ez sok esetben visszatartja őket a gyermekvállalástól.Elméletileg persze mindenki szabadon dönthet: ha a munkavállaló nem szeretné igénybe venni a szülési szabadságot a gyermek 3 éves koráig, a munkáltató 30 napos türelmi időt követően köteles őt visszavenni. Azonban ha egy nő több gyermeket vállal, az sok esetben a saját munkaerő-piaci kirekesztődéséhez vezet:. Ez annak ellenére is így van, hogy az utóbbi években család- és foglalkoztatás-politikai eszközökkel is igyekeznek segíteni őket a munkaerő-piaci reintegrációban. Ilyen volt a gyed extra bevezetése 2014-ben, amelynek egyik eleme, hogy ha a szülő visszamegy dolgozni, a munkabére mellé megkapja a gyedet is, vagyis most már az ellátás mellett is lehet legálisan munkát vállalni. Persze ennek a széleskörű igénybevételéhez arra is szükség van, hogy minél több családbarát munkahely várja a munkavállalókat.Ha az ember elkezdi beleásni magát a kisgyermekes nők munkavállalásával kapcsolatos problémákba, gyorsan az atipikus foglalkoztatási formák témakörénél találja magát. Ebbe beletartozik a részmunkaidő (a 4 és 6 órás foglalkoztatás), a távmunka vagy az otthoni munkavégzés is.szerint a munkaerőhiány hatására valamelyest javult az ezért lobbizó csoportok alkupozíciója, ráadásul a családosok mellett a fiatal munkavállalók részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik az atipikus foglalkoztatási formák iránt. Szintén tapasztalnak változást, a részmunkaidős állásközvetítéssel foglalkozótársalapítói, de továbbra is úgy látják, hogy a nők egy része egy idő után eltűnik a munkahelyekről.Hasonlóan látja a helyzetetelnöke is, aki hangsúlyozta, hogy elsősorban munkaszervezési kérdésről van szó. Vannak munkakörök, amelyeknek az átszervezése kifejezetten könnyű, mert az átadás-átvétel nem túl időigényes, gyakori példa az adminisztráció, a könyvelés vagy az ügyfélszolgálati munka, de valójában a munkakörök többségénél kivitelezhető a részmunkaidő, még a termelésben is. Ezt elősegíti többek között az is, hogy az elmúlt években megjelentek olyan szoftverek, amelyek nagy létszámú cégeknél is megkönnyítik a munkaszervezést.- tette hozzá az OHE elnöke.Az elmúlt években több díj jött létre (Az Év Családbarát Vállalata Díj, Legjobb Női Munkahely), amelyek ráirányítják a figyelmet azokra a munkaadókra és gyakorlataikra, amelyek hozzájárulnak a családbarát szemlélet erősítéséhez. Szintén pozitívan hat a gyermekes nők helyzetére, hogy egyre több nő kerül vezetői pozícióba, akik maguk is átélik, hogy milyen nehézségekkel kerül szembe egy anya, aki dolgozni is szeretne. Ennek köszönhetően több vállalatnál válik kiemelt céllá a munka és a magánélet egyensúlyának elősegítése. De mely szervezetek ezek, és mitől lesz család- vagy anyabarát egy munkahely?Többen kiemelték a GE(Dolgozó Szülők Programja) kezdeményezését mint jó gyakorlatot, amit több cég is átvett, beleértve külföldi leányvállalatokat. Kezdetben a GE intranetes oldalán online fórumként működött, ahol folyamatosan információkat oszthattak meg a szülők. Mára bővült többek között gyesen lévő munkavállalóknak szervezett rendezvényekkel, tréningekkel, baba-mama szobákkal és rugalmas munkaidővel.A nemzetközi nagyvállalatoknál - és magyarországi leányaiknál - jobban belefér a költségvetésbe a bölcsődei ellátás biztosítása, ráadásul jobban szem előtt is vannak ezek az intézkedések, mert nagyobb hangsúly esik az ezzel kapcsolatos kommunikációra. Azonban a hazai kkv-nál is egyre többször jelennek meg kisgyermekes nők visszailleszkedését segítő megoldások. Náluk az értékes munkaerő megtartása mellett az adókedvezmény jelentheti a fő motivációt, hiszen kedvezményben részesül az a cég, amelyik gyesen lévő nőt foglalkoztat. Spielmann Katalin szerint az atipikus foglakoztatás felé is egyre több kisvállalat nyit - hiszen minimális átgondolással és szervezéssel rengeteg munkahelyet rugalmassá lehet tenni -, de ezekről az álláslehetőségekről egyelőre főleg személyes ajánlásokon keresztül, illetve a közösségi média kismamáknak szóló csoportjaiban terjednek információk.Valaki a szülés után rövid idővel vissza akar térni a munkaerőpiacra, és aktívan tesz is érte, mások viszont teljesen elszakadnak a korábbi munkáltatótól, és általában a munka világától, ami után nagyon nehéz felvenni a fonalat. A közbeszédben többnyire a cégek tűnnek fel úgy, mint akik nem nyitnak az anyák felé, de, az anyáknak egyszerre átképzési lehetőséget és bölcsődei ellátást kínálóalapítója szerint, nemcsak munkáltatói oldalról hiányzik a rugalmasság és az elfogadás. Az anyák részéről sok esetben nincs meg az együttműködni akarás, illetve figyelmen kívül hagyják a munkáltató szempontjait, érdekeit, például azt, hogy rugalmas és terhelhető munkavállalóra van szükség.Egy HR-szakértő a keretes részben említett tanulmány szerzőinek a következőt mondta egy fókuszcsoportos interjúban:Sámson Dorottya szerint az előbbihez hozzátartozik, hogy a kieső évek alatt megkopik a nők kapcsolatrendszere és szakmai tudása is, ami miatt sokszor nem tudják, hogy milyen munkakörbe passzolnának. A bizonytalanságot a munkaadók, HR-esek is érzik, ezért az embernek először saját magával kell tisztáznia a helyzetet, akár karriercoach segítségével.- véli a szakértő, aki szerint utóbbi esetben a család támogatásának is nélkülözhetetlen szerepe van.Azt, hogy mennyire el vagyunk maradva a munkakörök átszervezésével, jól mutatja, hogy az úgynevezett- magyarul munkakör-megosztás - fogalma a legtöbbeknek Magyarországon ismeretlen. Ez a részmunkaidőnek az a formája, amikor egy teljes munkaidős állást két (vagy több) személy tölt be, akik megosztják a feladatokat, és közösen vállalnak felelősséget a munka elvégzésért. 2012 óta hazánkban is lehetővé teszi ezt a Munka Törvénykönyve, de ritkán alkalmazzák a cégek. Ha több pozitív hazai példát lehetne felmutatni, valószínűleg könnyebben terjedne nálunk ez az intézmény. Gyakran belső szabályzatok is kötik a cégeket, például a HR-esek továbbra ismunkaerőegységben terveznek, így megosztott munkakörrel nem tudnak elszámolni.Új vállalkozásokat is életre hív a probléma, amelyek az érintet nők támogatására kínálnak szolgáltatásokat. Erre kiváló példa az idén tavasszal indított Working Moms Hungary, amelynek célja, hogy kisgyermekes szülőknek segítsen munkaerő-közvetítéssel, tanácsadással, illetve cégeknek is segítenek napi 4-6 órás, valamint projekt alapú állásokat kialakítani. Egy másik, szintén nemrég indult vállalkozás, az Academy4MoMs, amelynek alapítója, Utasi-Peszlen Rita kisfia születéséig HR-esként dolgozott több nagyvállalatnál, így mindkét oldal igényeivel tisztában van. Bölcsődetulajdonosként karrierváltási lehetőséget kínál az anyáknak: míg a gyermekükre gondosan vigyáznak, addig ők az egyik kurzus keretében például programozóvá válhatnak a Green Fox Academy részidős képzésén.- mondta el az alapító.A megkérdezett szakértők beszámolói alapján tehát továbbra is erősen személyiség- és helyzetfüggő, hogy kisgyermek mellett ki, mikor, hová és milyen feltételekkel tud visszatérni dolgozni. Láthatóan számos ellentmondás feszül a kisgyermekes nők és a HR/társadalom által megfogalmazott elvárások között, ezért elengedhetetlen, hogy a két fél minél jobban megismerje a másik igényeit és lehetőségeit. A jó példákat pedig fontos lenne széles körben elterjeszteni, hogy modellként szolgáljanak.