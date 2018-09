Utálod a munkahelyedet? Még sosem volt ilyen könnyű továbblépni

Új történelmi csúcsra emelkedett az üres álláshelyek száma Magyarországon az idei második negyedévben a KSH friss adatai szerint. Április és június között 83 600 betöltetlen munkahely volt, ami közel 30%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Ráadásul a hivatalos adatoknál nagyobb lehet a munkaerőhiány (mivel a KSH által közölt adat a legóvatosabb becslés): a Portfolio becslése alapján a valós szám közel lehet a 300 ezerhez. A felmérések szerint egyre több vállalatnak jelent problémát, hogy nem találja meg a szükséges, képzett munkaerőt, és az sem ritka, hogy emiatt el kell utasítaniuk új megrendeléseket. Épp ezért nagyon sok múlhat azon, hogy minél előbb betöltsék az üres állásokat, akár kompromisszumok árán is. De miben hajlandóak engedni a munkaadók? Ennek jártunk utána a legnagyobb hazai munkaerő-közvetítő cégek segítségével.

Könnyebb lett a karrierváltók helyzete

Előfordult már például, hogy egy partnercég megelégedett egy passzívabb nyelvtudással is, és a képzésbe fektetett inkább. Ma már nem az az elsődleges, hogy a feladatra a legtökéletesebb jelöltet találják meg, hanem, hogy valaki elvégezze azt a lehető legjobb módon

Valóban belefuthatunk olyan álláshirdetésbe, amiben megjelenik, hogy karrierváltókat is várnak, a legtöbben azonban a toborzás kezdeti fázisában nem verik nagydobra, hogy hajlandóak kompromisszumot kötni. Bár vannak üdítő példák arra, hogy igyekeznek a cégek minél vonzóbb munkaadóvá válni, alapvetően ezt a rugalmasságot sok esetben a kényszer szüli

Nem csak az informatikában vannak lehetőségek

Hacsi Gergely szerint a technológiai fókuszú területeken kifejezetten sok karrierváltási lehetőség adódik, ami nemcsak a munkaerő-hiánynak tudható be, hanem a technológiai fejlődés is szerepet játszik ebben. Ilyen irányba eddig is könnyebb volt váltani, hiszen rengeteg új szakma és pozíció jön létre évről évre, amelyek korábban egyáltalán nem léteztek.

Az újonnan kialakuló lehetőségek gyakran kapcsolódnak a technológiához, informatikához, és főleg a fiatalabb, rugalmasabb, technológiára fogékonyabb korosztály számára adnak lehetőséget arra, hogy valami újba fogjanak. Ezenkívül olyan pozíciókban van leginkább lehetőség a karrierváltásra, ahol a szakmai tudás helyett a kompetenciák, képességek vannak előtérben. Ilyenek például az értékesítői, a szervezői vagy az adminisztrációs területek

Már szinte mindenre nyitottak a cégek

A munkaerő-közvetítő cégek egyöntetűen azt tapasztalják, hogy partnereik az elvárt képzettségen, kompetenciákon, illetve a juttatásokon kívül más területeken is egyre inkább készek a kompromisszumra. Többen nyitnak például a kismamák, a rugalmas munkavégzési formák, a részmunkaidő és a home office felé.

Bárkinek összejöhet a váltás?

, vagyis el tudja-e képzelni magát a jelölt az adott vállalati kultúrában (egy startup és egy multinacionális vállalat között például komoly különbségek vannak). A harmadik pedig a boss fit, azaz a jelölt személyisége és a jövőbeli/potenciális főnöke hatékony csapatot alkotnak-e majd.

A munkaerőhiány amellett, hogy egyre súlyosabban érinti a magyar gazdaságot, mostanra minden szektorra kiterjed. A feldolgozóiparban korlátozza a termelés növekedését, az építőiparban az építések csúszását, elhalasztását okozza, a vendéglátásban pedig egészen egyszerűen nem nyitnak ki egyes egységek. Ilyen esetekben olyannyira sürgető az üres álláshelyek betöltése, hogy a munkaadók hajlandóak lejjebb adni bizonyos elvárásokból.- mondta el a Portfolio-nakközvetítési üzletágának vezetője.Már álláshirdetésekben is bele lehet botlani olyan felhívásokba, hogy karrierváltók jelentkezését (is) várják, vagyis nem gond, ha nincs releváns tapasztalata a jelentkezőnek.üzletfejlesztési és termékmenedzsment vezetője szerint ideális esetben továbbra is tapasztalt, kész szakembereket keresnek a cégek, de ezt most gyakran nem tehetik meg. Főleg azokról van szó, akik szinte folyamatosan, nagyobb mennyiségben toboroznak, mint például a nagyobb IT- cégek. Nem meglepő, hogy az elmúlt néhány évben számos új vállalkozás szakosodott arra, hogy átképzést kínálnak ezen a területen.- tette hozzá a szakértő.Azokban az ágazatokban, ahol a legsúlyosabb a munkaerőhiány - feldolgozóipar, informatika, vendéglátás, építőipar, egészségügy -, gyakorlatilag folyamatosan toboroznak, akár egyszerre több embert is fel tudnak venni.Például a drónok fejlődésével és elterjedésével engedélyhez kell kötni azok vezetését, és szükség lesz jogosítvány megszerzésére is. Hasonló példa a social media szakértő pozíció is, amely néhány évvel ezelőtt nem létezett, ma pedig jelentős kereslet mutatkozik az ilyen szakemberek iránt.- véli a Trenkwalder szakértője.Szakmunkásokból is óriási a hiány: a kereskedelem, vendéglátás és az építőipar is súlyos gondokkal küzd. A szaktudást igénylői fizikai munkák esetében is egyre többször fordul elő, hogy felvesznek egy a szükséges végzettséget nélkülöző, viszont megfelelő hozzáállással és nyitottsággal rendelkező jelöltet, majd OKJ-képzést biztosítanak neki. CNC () marós és CNC esztergályos munkatársakat például több cég így vett fel az elmúlt néhány évben.Ma már ugyan lassul a bérnövekedés üteme, az előrejelzések szerint mégis kétszámjegyű lehet a bruttó bérek emelkedése az idén éves átlagban. A bérek emelkedését elsősorban a munkaerőhiány hajtja, így a hiányszakmákban ilyen szempontból is lehet vonzó lehetőségeket találni. Tüzes Imre kiemelte, hogy nem minden cég van berendezkedve arra, hogy el tudjon helyezni karrierváltókat, hiszen ilyenkor plusz eszközöket és erőforrásokat kell biztosítani a betanításra, mentoringra, vagy a képzések, tréningek finanszírozására. Ráadásul ahhoz, hogy egy cég alkalmazkodjon a munkerőpiaci körülményekhez, arra is szükség van, hogy jól mérje fel a helyzetet, ami többek között szintén erőforrások kérdése.A szolgáltatóközpontok (SSC-k) különösen az idősebb korosztály tagjai iránt váltak nyitottabbá, és a megjelenési és öltözködési etikett is sokat lazult. Mindez persze erősen függ a cégek alapvető kultúrájától is.A fentiek ellenére nincs okuk a karrierváltásban gondolkodóknak arra, hogy nagyon elbízzák magukat. Amunkaerőközvetítő cég szerint továbbra is igaz, hogy egy álláspályázatnál a HR-tanácsadók 3 fontos területre koncentrálnak, amiben a kiírt pozíció és a jelölt meg kell, hogy feleljen egymásnak.Ha ezeknek a szempontoknak megfelel a jelölt, akkor pályázik a legjobb eséllyel az adott állásra, de persze a munkaerőhiányos területeken, ahol kisebb a verseny, lehetnek alacsonyabbak az elvárások. Nem garantált azonban a karrierváltás: továbbra is az járhat sikerrel elsősorban, akiben van tanulni akarás, rugalmasság, nyitottság, és ideális esetben is többlépcsős folyamatról van szó - hangsúlyozták a megkérdezett szakértők.