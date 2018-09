Katasztrófáról beszél a volt Brexit-miniszter

a javaslatcsomag elfogadásával Nagy-Britannia úgy indult csatába, hogy az előőrsöt vezető tankon máris a fehér zászló lobog.

továbbra is az EU taxijában marad, de ezúttal a csomagtartóba bezárva, és semmiféle beleszólása nem lenne az úti cél kiválasztásába.

Johnson, aki éppen e tervezet miatt mondott le a külügyminiszteri tisztségről, a The Daily Telegraph című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú brit napilapnak írt, hétfőn megjelent cikkében úgy fogalmazott:Theresa May miniszterelnök és kabinetjének tagjai július első hetében, a chequersi kormányfői rezidencián tartott ülésen fogadták el a javaslatcsomagot, amely az Európai Unióval a Brexit után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról szóló brit elképzeléseket tartalmazza.A javaslatok jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoznak az EU-val, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora - élén Boris Johnsonnal - látni szeretett volna.A brit indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.Johnson már a lemondását bejelentő júliusi levelében kifejtette azt a véleményét, hogy a chequersi javaslatcsomaggal az Egyesült Királyság egyértelműen "a gyarmati státus felé vette az irányt".Hétfőn megjelent cikkében a volt külügyminiszter ezt megtoldotta azzal, hogy ha a javaslatcsomag megvalósul, Nagy-BritanniaJohnson nevek említése nélkül azzal vádolta meg egyes volt kabinetbeli kollégáit, hogy nem is akarnak megoldást találni a Brexittel összefüggő kérdésekre - elsősorban is arra, hogy miként kerülhető el a fizikai határellenőrzés visszaállítása Észak-Írország és az Ír Köztársaság között -, hanem e problémákat a Brexit megakadályozására akarják felhasználni.Lemondása óta a hétfői cikk a volt külügyminiszter legélesebb támadása saját egykori kormányának Brexit-stratégiája ellen, de a chequersi javaslatcsomagot az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója is többször súlyosan bírálta.Michel Barnier legutóbb a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német napilap hétvégi kiadásának nyilatkozva jelentette ki, hogy a fizikai áruk kereskedelmének közös szabályozására tett brit javaslat nem tükrözi a modern világ kereskedelmi realitásait, mivel nem terjed ki a szolgáltatásokra, márpedig ma már minden fizikai áruféleség kereskedelméhez szolgáltatások társulnak.Barnier hozzátette: az uniós belső piacon egymáshoz kapcsolódik az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő áramlása, és "ebből nem lehet kimazsolázni egyes darabokat".