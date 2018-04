Katasztrófáról beszélnek a nagy jegybankárok

A világ jegybankjainak vezetői sokkal jobban aggódnak a gazdasági növekedés miatt, mint attól, hogy a kereskedelmi háborúnak az árakra lenne komoly hatása. A kölcsönös szankciók ugyanis lassítanák a globális kereskedelem növekedését.Elsőként Donald Trump amerikai elnök vetett ki importvámot az alumíniumra és az acélra, amelyet Kína ellenintézkedésekkel "viszonzott", így most a legnagyobb kockázat, hogy a világ két legnagyobb gazdasága között robban ki a kereskedelmi háború.A jegybankárok fontos kockázatként értékelték a kereskedelmi háború kirobbanását, ami a kolumbiai központi bank elnöke szerint "katasztrofális" lenne, paraguay jegybankjának vezére szerint pedig mindenki számára rossz hír volna. A japán központi bank elnöke hozzátette, hogy a protekcionizmus nem kívánatos jelenség.Nagyon azonban nem érdemes aggódni, hiszem az IMF 3,9%-os globális növekedést prognosztizál az idei évre, ami a legmagasabb 2011 óta.

Juan Jose Echavarria, a kolumbiai jegybak elnöke azonban arra figyelmeztet, hogy a protekcionizmusnak nagy hatása lehet a gazdasági növekedésre nézve. Amit megtanultunk az 1930-as globális válságból, az nem más, mint hogy amikor minden ország emelni kezdi a tarifákat, akkor a gazdaság stagnál - fejtette ki, aki erre alapozva mondja, hogy katasztrofális hatása lenne az importvámok emelésének.A központi bankok éppen most kezdték el normalizálni extrém laza monetáris politikájukat, és emelni a kamatot, először a világgazdaság válság kitörése óta. Ennek a folyamatnak tehet keresztbe elemzők szerint a globális kereskedelmi háború. Haruhiko Kuroda, a Bank of Japan elnöke arról beszélt, hogy a globális kereskedelem és a világgazdaság végre stabilan bővül, így a protekcionizmust szerinte is el kell kerülni.