Katonatiszt tarolt a brazil választáson

Bolsonaro a szavazatok 99 százalékos összesítése szerint a voksok kicsivel több mint 46 százalékát kapta, míg a választás másik nagy esélyese, a baloldali Munkáspárt jelöltje, a libanoni keresztény származású Fernando Haddad csaknem 29 százalékkal maradt alul vele szemben. A jobboldali elnökjelölt azonnali győzelmének elmaradását, azaz azt, hogy nem szerezte meg a voksok 50 százalékát annak tudta be, hogy "problémák merültek fel az elektronikus szavazóurnákkal".Az első fordulós győztes személye nem meglepő, a győzelem mértéke viszont igen. Egy előzetes szimuláció szerint Bolsonaro 32 százalékot, Haddad pedig 23 százalékot várhatott az első fordulóban, hogy aztán október végén fej-fej mellett küzdjenek az elnöki székért. Szoros második fordulót vártak, a CNBC-nek nyilatkozó feltörekvő piaci szakértő a választás előtt Haddadnak egy hajszállal nagyobb esélyt adott a végső győzelemre. Az első fordulós eredmények alapján viszont egyértelműen Bolsonaro a fő esélyes.Bolsonaro és Haddad október 28-án mérkőzik meg az elnöki tisztségért.A 63 éves volt katonatiszt jelenleg is lábadozik az ellene elkövetett merényletkísérlet után. Támogatottságát arra építi, hogy a brazilok hatalmas hányada kiábrándult az országot eddig irányító, korrupciós ügyekbe keveredett pártokból, sokan dühösek, mert egyre jobban elharapódzik a bűnözés. A 63 éves korábbi katonatisztet bírálói viszont csak Trópusi Hitlerként emlegetik, vélhetően azért, mert nem zárta ki a katonai beavatkozást az ország belügyeibe, ha a korrupciót nem sikerül megfékezni.Az 55 éves Haddad támogatói nagyrészt azok köréből kerülnek ki, akik Luiz Inácio Lula da Silva korábbi elnök hívei. Lula da Silva töretlen népszerűsége ellenére azért nem indulhat a választáson, mert korrupció miatt elítélték, és börtönben van.Győzelme esetén Bolsonaro kormánya várhatóan privatizációval igyekszik majd helyreállítani az államháztartás egyensúlyát, de a Petrobras olajvállalat várhatóan továbbra is állami kézben marad. Emellett a törvényi szabályozások lazítására kell számítani a mezőgazdaság és a bányászat előmozdítása érdekében. Azt viszont Bolsonaro megígérte, hogy az erdőirtástól fenyegetett amazonasi őserdőkben nem fogja lehetővé tenni a szója-, kukorica- és nádcukorültetvények bővítését.Ahogy írtuk , a brazil gazdaság nincs túl jó bőrben, korrupciós botrány is rányomta a bélyegét az utóbbi hónapokra, és a feltörekvő piacokról elindult tőkekiáramlás sem tett jót nekik. A munkanélküliség még mindig két számjegyű, miközben a gazdaság a második negyedévben mindössze egy százalékkal tudott bővülni a tavalyi év hasonló időszakához képest, ráadásul megtorpanni látszik, hiszen 2017 végén még 2,1 százalékos volt a növekedés.Még nagyobb probléma, hogy tavaly a brazil költségvetés hiánya a GDP 7,8%-a volt, vagyis nincs komoly fiskális mozgástér, inkább kiigazításra lenne szükség. Részben a fegyelmezetlen gazdaságpolitikának köszönhetően az ország adóssága a GDP 74 százalékára emelkedett a 2014-es 56,3 százalékról.