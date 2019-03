Kedden Budapestre jön Manfred Weber Orbán Viktorral tárgyalni

Manfred Weber a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapban jelentette be, megbeszélést kezdeményez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a Fidesz EPP-tagsága körüli vitával kapcsolatban.Havasi Bertalan elmondta: a keddi találkozó nem lesz sajtónyilvános, arról utólag, a tárgyaló felek megállapodása alapján adnak tájékoztatást.Amint megírtuk: Weber korábban három feltételt szabott ahhoz, hogy a Fidesz az EPP frakció tagja maradhasson, amelyből a plakátkampány befejezése március 15. után - azaz a március 20-i EPP-ülés előtt - meg is valósul, a többi két pont teljesítése kérdéses. Időközben 13-ra nőtt azon EPP tagpártok száma (10 országból), amelyek írásban kezdeményezték az EPP elnökénél a Fidesz tagságának megszüntetését, vagy felfüggesztését.