Két csúfos kudarc után mi jön most a Brexitben?

Továbbra is benne van a pakliban a no-deal Brexit

Hiába szavaznak tehát ma várhatóan jelentős többséggel arra a brit képviselők, hogy ezt a forgatókönyvet elutasítják, ettől ez még bekövetkezhet, ha az EU tényleg nem ajánl más feltételeket és a brit parlament többsége tényleg nem szavazza meg a May-féle a megállapodást valamikor a következő időszakban.

Mikorra halasztják el a Brexitet?

A Commerzbank vezető elemzője szerint a brit kormány és az EU egyeztetése alapján dől majd el a tényleges halasztás intervalluma és nagy kérdés, hogy 2-3 hónapos, vagy akár 12-18 hónapos halasztásról döntenek.

egyrészt legyen idő arra, hogy kiforrja magát brit oldalon a politikai helyzet (lesz-e előrehozott választás a Brexit jókora halasztása miatt, lesz-e második népszavazás és ha lesz, akkor ennek megrendezésére is legyen elég idő)

másrészt "becsalogassa" a briteket az újabb EP-választások megrendezésének kötelezettségébe, hogy ezzel akár felbosszantsa a mielőbbi EU-kilépést szorgalmazó képviselőket, hogy szavazzák már meg végre May megállapodását.

azzal, hogy tegnap a keményvonalas Brexit-pártiak megint leszavazták May megállapodását, valójában a maradáspártiak kerülnek lendületbe (különféle tesztelő módosító indítványokkal), illetve a felpuhított Brexit esélyei nőttek (folyamatos vámunióban maradás az északír-ír tartalékmegoldási helyzet kiküszöbölésére).

Összességében tehát ma látszólag lekerül a radarról a megállapodás nélküli Brexit forgatókönyve, de vagy az történik, hogy 2-3 hónappal későbbre tolják ennek esélyét, vagy sokkal tovább bent marad még az Egyesült Királyság az EU-ban, ami alatt a permanens vámunió, esetleg a második Brexit-népszavazás felé haladnak majd a folyamatok. Addig is fizetnie kell majd az országnak a 2014-2020-as uniós költségvetésbe az időarányos hozzájárulását, tehát valójában a bent maradó országok számára ebből a szempontból kedvező a brit vergődés: csökken a menetközbeni kilépés által kiváltott lyuk az EU-s költségvetésben.

Mi lenne, ha kizuhannának a hónap végén?

Januárban 230 fős, tegnap pedig 149 fős többséggel szavazták le a Theresa May kormányfő erőfeszítéseivel kiegészített Brexit-megállapodást a brit parlamentben, azaz néhány tucat kormánypárti, illetve pár ellenzéki képviselő változtatta csak meg a véleményét a "feljavított" konstrukcióról. Az EU viszont azt mondja: elment a falig, további ajánlatai nincsenek és nem is akar már tárgyalni.akár úgy is, hogy a március 29-én esedékes Brexitet brit kérésre elhalasztják a jövő heti EU-csúcson. Ha ugyanis a britek rendezett kilépést szeretnének, akkor valamikor egy megállapodási szövegre mindenképpen rá kell bólintania a többségnek. Ennek esélye azonban a tegnapi brit szavazást látva korlátozott és éppen ezért nem véletlen, hogy ma ismét arra figyelmeztetett Michel Barnier EU-s Brexit-ügyi főtárgyaló: magas a megállapodás nélküli brit kizuhanás esélye.A ma esti esemény mégis fontos, mertamelyekkel tesztelik majd a képviselők, hogy az egyes alternatív megoldások (Brexit-halasztás, második népszavazás, összességében a kormány mozgásterének korlátozása) irányába milyen az alsóház aktuális hangulata., igaz a második Brexit-népszavazás esélyét már 20%-ra emelte 15%-ról, az előrehozott választásokét pedig 15%-ra a korábbi 10%-ról. Emellett a megállapodás nélküli kiesés esélyét 10%-ra teszi, a hosszabb futamidejű Brexit-halasztásét pedig 20%-ra.A következő napok egyik legfontosabb kérdése, hogy ha ma este elutasítja a többség a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvét, majd másnap várhatóan megszavazza a Brexit halasztásának kérését, akkorEgyrészt kérdés, hogy ezt ki határozza meg (May jelzése szerint a képviselők megkapják a jogot, hogy maguk döntsék el különböző módosító indítványokkal történő szavazás által) másrészt mit mond minderre az EU, amely eleve alapos indoklást kér a halasztási kérelemhez.Ha csak 2-3 hónapos halasztás történne, mint ahogy azt egyelőre a brit kormány sugallja, akkor a májusi EP-választások előtt/utáni hetekbena Brexit előtti napokban sincs a brit parlament által elfogadott kilépési megállapodás és a no-deal Brexit forgatókönyvének erősítése nem feltétlenül áll az EU érdekében.A Teneo és az ING Bank helyzetelemzése éppen a fentiek miatt azt hangsúlyozza:A jelek szerint ezek a kilátások előzetesen nem tudtak még több keményvonalas Brexitest felbosszantani annyira, hogy rábólintsanak May megállapodására. A Teneo szerint, de nem ez az alapeseti forgatókönyv, mert nem szívesen lépne ebben a megosztott politikai helyzetben senki a helyére.Ma reggel egyébként a brit kormány közzétett egy anyagot arról, hogy mi történne a vámok terén akkor, ha a mai szavazás átmenne és így március 29-én éjféltől megállapodás nélkül zuhanna ki az Egyesült Királyság az EU-ból. A brit kormány szerdai bejelentése szerintA külkereskedelmi minisztérium által nyilvánosságra hozott intézkedési terv 12 hónapra szól, és célja az esetleges megállapodás nélküli Brexit üzleti és fogyasztói költséghatásainak minimalizálása.Az átmeneti vámpolitikai csomag alapján a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése esetén a külföldről érkező termékek 87 százaléka lesz vámmentes, az importérték alapján számolva.Az ismertetés szerint a fennmaradó 13 százaléknyi importértékre különböző vámtételek elegye lépne érvénybe, és ez elsősorban a marha-, a bárány-, a sertés- és a baromfihús-termékeket, valamint egyes tejtermékeket érintene. Ennek célja a brit mezőgazdasági termelők támogatása.A tervezet kiemeli, hogy az átmeneti időszakban a brit kormány semmiféle ellenőrzést és vámot nem alkalmazna az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti áruforgalomban.