Két évre megmenekült az USA - Trump aláírta a törvényt

Donald Trump elnök a törvény aláírása után Twitter-bejegyzésben szögezte le, hogy az amerikai hadsereg "most erősebb lesz, mint valaha". Hozzátette: "szeretjük és szükségünk van a hadseregre, mindent megadtunk neki, még többet is. Ez hosszú idő óta először történt meg".A kormány működésére megszavazott - egyébként több mint 600 oldalas - törvényben ugyanis a kormányzati működés költségeire szánt összeget megnövelték mintegy 300 milliárd dollárral, amelyet a törvényhozók a Pentagon és a katasztrófa-elhárítási hivatal számára biztosítottak.A kétpárti egyetértéssel elfogadott törvénycsomag két esztendőre biztosítja a kormányzat működését.A törvényjavaslatot eredetileg péntekre virradóra, éjfélig kellett volna elfogadni, a kormányzat finanszírozására ugyanis csak addig állt rendelkezésre pénz. Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor azonban túlzottan pazarlónak vélte a törvénycsomagot, és hosszas beszédekkel próbált elfogadtatni egy általa javasolt módosítást a kiadások felső határáról.A szenátusban végül éjjel 71:28 arányban elfogadták az eredeti törvényjavaslatot, majd három órával később, hajnalban 240:186 arányban megszavazták a kongresszus alsóházában, a képviselőházban is. Paul Ryan republikánus házelnök "óriási győzelemnek" minősítette a voksolást, kiemelve hogy ez nagy győzelem "egyenruhában szolgálatot teljesítő fiaink és leányaink számára". Ryan hangsúlyozta, hogy bár sem a republikánusok, sem a demokraták a törvényjavaslatban "nem kapták meg mindazt, amit eredetileg akartak, de végül is kétpárti kompromisszumot sikerült elérni".A szerdán este nyilvánosságra került kétpárti megállapodás minden részlete még nem teljesen ismert, ám az biztos: a törvényhozók úgy állapodtak meg, hogy az egyezségben nem szerepel sem a demokraták által követelt kitétel az úgynevezett DACA-fiatalok helyzetének rendezéséről, sem a Trump által szorgalmazott, az amerikai-mexikói határon felépítendő fal finanszírozásának ügye.Az amerikai politikai és közbeszédben DACA-nemzedéknek nevezett fiatalok azok, akiket illegális bevándorló szüleik még kisgyermekként hoztak az Egyesült Államokba, itt nőttek fel. Az előző elnök, Barack Obama 2005-ben rendeletet hozott (DACA, azaz Késleltetett Intézkedés a Gyermekkorban érkezettekért), amely védelmet nyújt e fiatalok kitoloncolása ellen. Helyzetük rendezését Donald Trump elnök és a republikánus politikusok elsöprő többsége erős határvédelmi intézkedésekhez és a bevándorlás átfogó reformjához köti.