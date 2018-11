Két órát késik a vonatod? - A menetjegy egésze visszajárna

A képviselők azt szeretnék, ha egy óránál nagyobb késés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés összege a menetjegy árának negyedéről a felére emelkedne. Az utasoknak mindenképpen járna ez a kompenzáció, függetlenül attól, hogy folytatják-e az utazást, és hogy az eredeti vagy módosított útvonalon haladnak. Ha a vonat másfél órát késne már a menetjegy árának 75 százaléka, kétórás késés esetén pedig a 100 százaléka járna vissza az utasoknak. A képviselők elutasították a javaslatnak azt a részét, amelynek értelmében az utasok "rendkívüli körülmények" fennállta esetén nem kaptak volna kártérítést - mutat rá a cikk.

A vonaton utazók jogainak számottevő kiszélesítéséről döntöttek az Európai Parlament tagjai, amikor megszavazták a vonatkozó irányelv-tervezetet. A képviselők nagyobb késések esetén jelentősen megnövelnék a kártérítést, javítanák a csökkent mozgásképességű emberek utazási feltételeit és bővítenék a vasúton utazók, például a kerékpárosok jogait is. Ahogy a lap rámutat: ez még nem a végleges jogszabály, hiszen arról még az EP-nek meg kell állapodnia a kormányokkal.A képviselők az ideiglenes derogációk előrehozott kivezetését is támogatták. A felmentést több tagállam, köztük Magyarország is megkapta ahhoz, hogy a 2009-es utasjogokat egy ideig csak részben alkalmazhassák a hazai vasúton.A képviselők az új szabályokat külvárosi vasutak esetében is alkalmaznák.A Bruxinfo azonban megjegyzi: két magyar néppárti képviselő közös közleményében úgy véli, hogy az elfogadott dokumentum ellentmondásos, mert számtalan valóságtól életszerűtlen intézkedés bevezetésére kötelezné a vasúttársaságokat, ezáltal megterhelő többletköltségeket okozva nekik.A csökkent mozgásképességű emberek számára a nagyobb állomásokon ingyenesen és előzetes kérés nélkül segítségnek kell rendelkezésére kell állnia - erről is határozta az EP-képviselők. A kisebb állomásokon a képviselők lerövidítették az előzetes értesítés határidejét, és tisztázták: a kerekes székben vagy egyéb mozgássegítő eszközben a vasúti társaságok és állomásüzemeltető által okozott kár teljes körű megtérítése a társaságok és az üzemeltető felelőssége.Az új és felújított vonatokban mindenképpen lennie kell jól láthatóan kijelölt helynek összeszerelve szállított kerékpárok számára.