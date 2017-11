Kettészakadhat az Európai Unió - De mi lesz utána Magyarországgal?

Szerintem azonban Magyarországnak a demográfia mellett a termelékenységre kellene nagy figyelmet fordítani, hiszen az kirívóan alacsony a magyar gazdaságban Nyugat-Európához képest.

Christopher Dembik: Az tisztán látszik, hogy a gazdaság jól teljesít még úgy is, hogy szerintem a kormány idei 4,1%-os növekedési célja nem lesz elérhető, inkább 3,8% körüli bővülési ütemre számítok. Én azonban nem szeretek csak az éves GDP-növekedésről beszélni, sokkal fontosabb az előrelépés, amit az utóbbi tíz-tizenöt évben elért az ország. Ha pedig a nyers adatok mögé tekintünk a beruházásokra, az oktatásra, akkor máris nem annyira pozitív a kép. Vagyis a növekedés alapján most egy jó trendben van a magyar gazdaság, de a bővülés lassulhat a következő időszakban. Jelenleg ugyanis a gazdaság a potenciális üteme felett növekszik, azt pedig már régóta tudjuk, hogy ez nem tartható fenn sokáig.Erre két út van, az egyik a demográfia, azonban az elöregedés elleni küzdelem nagyon hosszú folyamat. Rövidtávon politikai döntésen múlik, hogy az egyes országok milyen mértékben hajlandó befogadni bevándorlókat, illetve lehet élénkíteni a születésszámot bizonyos intézkedésekkel, ahogy azt például Lengyelországban látjuk.Én azt gondolom, hogy most jó alkalma van arra az országnak, hogy a termelékenységbe fektessen, bár ez nem egyszerű. Ez a gyakorlatban egyrészt például a robotika fejlesztését jelentheti az iparban, de emellett a magánberuházások élénkítése is fontos. Ebben pedig a kormány például adócsökkentéseken keresztül segíthet azoknak a cégeknek, akik új technológiába invesztálnak, Németország például régóta alkalmazza ezt a módszert.Szerintem Kelet-Közép-Európa legfontosabb problémája az, hogy ugyan kiemelkedő GDP-növekedést tud felmutatni, de nincs esélye utolérni Nyugat-Európát. És itt most nem Németországra kell gondolni, a németeket ugyanis senki nem tudja utolérni, hanem például Olaszország vagy Spanyolország lehet viszonyítási alap. A régió másik problémája, hogy ha az országok egyszer csatlakozni akarnak az eurózónához, akkor a mostani versenyképességi előnyüket, ami az árakból és az árfolyamból fakad, szinte teljesen elveszítik. Éppen ezért kellene most a termelékenységbe fektetni, ami öt-tíz éven belül megmutatkozna a növekedésben és a versenyképesség javulásában is.

Szerintem a régiónak nem az eurózóna a legjobb választás, hanem az erősebb gazdasági együttműködés a kelet-közép-európai országok között.

A pesszimista forgatókönyvem szerint pedig maga az Európai Unió fog kettészakadni egy nyugati és egy keleti közösségre.

Azt gondolom, hogy ez valóban egy komoly kockázat, ami még nincs beárazva a piacokon jelenleg.

Szerintem egyre több kelet-európai munkavállaló jön rá, hogy nem feltétlenül látják szívesen Nyugat-Európában.

A legnagyobb alulteljesítő szerintem továbbra is Törökország lehet, többször jártam az országban, de egyre rosszabbak a tapasztalataim.

A török gazdaság gyakorlatilag befagyott.

Valóban, a lengyelek például szerintem soha nem fogják rászánni magukat a csatlakozásra, de a régió többi országában is erős kétségek vannak ezzel kapcsolatban. De én egyértelműen azt gondolom, hogy nem is lenne jó a régiónak, ha bevezetné az eurót. Két fő probléma van a valutaövezettel jelenleg: ha valaki már a tagja, akkor az ő szempontjából egyértelműen látszik, hogy nem működik jól, a jelenlegi formájában csak Németország számára igazán előnyös, ha pedig valaki még nem tag, de gondolkodik azon, hogy belépjen, akkor szerintem azt kell látnia, hogy közel sem fog annyit profitálni a gazdasági integrációból, mint korábban gondoltuk, mivel a kapcsolat már most is erős például Magyarország és Németország között. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az euró jelenleg túl erős a magyar és a lengyel gazdaság és ipar számára.Az eurózónába való belépés helyett sokkal fontosabb, hogy a régió országai találjanak egy olyan saját piacot, amit uralhatnak. Lengyelország például a kiszervezett támogató szolgáltatásokban kezdi ezt megtalálni, emiatt pedig akár a Brexit egyik nyertese is lehet, hiszen egy sor ilyen munkahelyet vonzhat magához. Magyarország hasonlóan Csehországhoz az autógyártásra és az autóipari beszállítókra próbálna építeni.Szerintem kihívásokkal teli időszak jön az Európai Unió számára. Emmanuel Macron francia elnök láthatóan haladna minél gyorsabban előre, szerintem többé-kevésbé a németeket is sikerül majd maga mellé állítani, de az olasz és a spanyol kormány körében is egyre népszerűbb az ötlet, hogy mélyítsék az integrációt, és hagyják ki azokat az országokat, melyek nem akarnak az eurózóna tagjai lenni vagy nem akarják tiszteletben tartani a szabályokat. Vagyis szerintem nehéz elképzelni, hogy tíz év múlva az eurózóna ugyanúgy nézzen ki, mint ma. Az optimista forgatókönyv szerint kialakul majd egy valódi kétsebességes euróövezet, amely Nyugat-Európából és Kelet-Közép-Európából fog állni, ebben a felállásban szerintem már csak Ausztria helye kérdéses.Ez azért érdekes, mert 2012-ben az eurózóna válságának mélypontján voltak olyan vélemények, hogy a PIGS-országok majd kiválnak, és egy saját közösséget alapítanak. Most én azt gondolom, hogy ez a szakadás nem észak-déli, hanem kelet-nyugati irányú lesz.Most azt gondoljuk, hogy elsőként Ausztria csatlakozik majd a visegrádi országokhoz, az új német kormány pedig ahogy már említettem, csatlakozik majd a francia úthoz. Ez pedig nem túl pozitív jövőt vetít előre Kelet-Közép-Európa szempontjából, mivel szerintem Macron kész lesz vállalni a konfliktust, vagyis kialakul majd egy jelentős feszültség a francia-német tengely és a visegrádi országok között.Elsősorban politikai döntés lehet majd, hogy ki hova akar csatlakozni, ezzel kapcsolatban kialakulhat majd egy fontos vita az uniós forrásokról, melyek most sokat segítenek a régió növekedésében. Az világosan látszik, hogy Európa keleti fele ma sok mindenben nem ért egyet a nyugattal azt illetően, hogyan kellene kinéznie a jövő EU-jának, így viszont csak az időt vesztegeti a kontinens, hiszen Nyugat-Európa számára fontos lenne, hogy versenyképes legyen például Kínával szemben, de amíg a saját belső vitáival van elfoglalva, addig ez nehéz. Közben a másik oldalról az táplálja a feszültséget, hogy a kelet-európai tagállamok úgy érzik, hogy nincs elég beleszólásuk az uniós döntéshozatalba.Szerintem az USA és még inkább Kanada példáját kellene szem előtt tartani: azok az országok nem nyitották meg korlátlanul a munkaerőpiacukat a bevándorlók előtt, de olyan speciális vízumokat bocsátottak ki, melyekkel a hiányszakmákban el tudtak helyezkedni.Valóban, erről már talán egy kicsit lekésett Magyarország. Így talán inkább a Balkán felé kellene fordulni, ahol sok képzett ember él.A fiatalok egy része továbbra is elvándorláson gondolkodik, de gyorsan kiábrándulhatnak, mivel lényegesen kisebb a munkaerőhiány, és magasabb a munkanélküliség, mint Kelet-Közép-Európában. Ráadásul egyre több országban látni a populista bevándorlás-ellenes pártok előretörését, ami szintén azt sugallhatja sokaknak, hogy nem látják őket szívesen.Általánosságban is arra számítunk, hogy visszatér majd az infláció több országba is, de Magyarországon még az átlagosnál is gyorsabb felfutást várunk, ez a legnagyobb kockázat rövidtávon. Ugyanakkor nem gondolom, hogy erre a kamatemelésre 2018 elején sor kerülne, sokkal inkább az év vége felé lehet majd aktuális. Érthető a jegybank törekvése, hogy a hitelköltségeket alacsonyan tartsák, azonban szerintem az emelkedő infláció mellett ezzel egy idő után akkora kockázatot futna az ország, ami már túlságosan sérülékennyé tenné egy esetleges külső sokknak.Elsőként a kínai gazdaság vártnál erőteljesebb lassulását említeném, a második a Szaúd-Arábia és Irán között kibontakozó konfliktus, a harmadik pedig lehet, hogy nem jövőre fog realizálódni, de komoly kockázatokat látok a vállalati adósságállományban. Mostanában mindenki az államadósságról beszél, de szerintem a cégek eladósodottsága nagyobb probléma.Korábban kimondottan optimista voltam a törökökkel kapcsolatban, de most azt gondolom, hogy nagyon rossz a gazdaság irányítása.Egyrészt a jegybank nem független, ami a külföldi szereplők szemében rossz üzenet, másrészt a belföldi befektetők nem tudják kivinni a pénzüket az országból, pedig szeretnék. A belső kereslet továbbra is erős, de a beruházások elmaradnak. Szerintem Törökország soha nem lesz az EU tagja, hosszabb távon pedig még jobban elszigetelődik majd. A pozitív meglepetést én az Egyesült Királyságtól várom. Én is azt gondolom, hogy a Brexit fájdalmas folyamat lesz, de ennek jeleit még nem látjuk az adatokban 2018-ban, csak utána realizálódhat.Én nem gondolom azt, hogy ez barátság lenne, Kína nagyon pragmatikus ebből a szempontból. Ha megnézzük, hol fektetett be Kína jelentős összeget Afrikában vagy akár Dél-Amerika egyes országaiban, akkor minden esetben azt látjuk, hogy nem az adott ország, hanem sokkal inkább a kínaiak érdeke volt a közeledés. Éppen ezért nem gondolom, hogy a régió országai annyit profitálnak majd, amennyit remélnek ettől a kapcsolattól. Nemrég például Szerbiában jártam, ahol üdvözlik a kínai tőkét. Viszont az ország kész az összes stratégiai eszközét eladni a kínai befektetőknek, ami hosszú távon nem biztonságos.