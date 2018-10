Kevés brit hisz már a Brexit-alkuban és sokan készülnek életszínvonaluk romlására

a britek 44 százaléka szerint az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból jövő márciusban, és mindössze 29 százalék hisz abban, hogy lesz egyezség a Brexit feltételrendszeréről.

Lényeges egyébként, hogy ha a ma közölt felmérés valóra válna, miszerint (év vége körülig) nem születne meg a britek és az EU27 között a kilépésről szóló megállapodás, azaz no-deal Brexit lenne, akkor ez az átmeneti időszak sem lépne hatályba, hanem kizuhannának a britek az EU-ból és akkor az valóban zavaros gazdasági és kereskedelmi helyzetet, illetve a britek életszínvonalának valóban további akár érdemi romlását is elhozná.

A patinás King's College London egyetem politikatudományi intézete, a The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely és az Ipsos MORI közvélemény-kutató intézet csütörtökön ismertetett vizsgálata kimutatta, hogyA tegnap este kezdődött, ma is tartó EU-csúcstalálkozó eddigi üzenete az, hogy Theresa May brit kormányfő nem mondott semmi érdemi új ajánlatot az EU27 vezetőinek az északír-ír határkérdés megoldására, ezért novemberre egyelőre össze sem hívtak újabb rendkívüli EU-csúcsot.Az időhúzás, illetve a kivárás tehát most mindkét oldalon a taktika, hogy a fokozódó nyomás hátha változtat egyik, vagy másik oldal stratégiáján. Egyetlen új elemként az uniós Brexit-ügyi főtárgyaló azt dobta be tegnap, hogy a jövő márciusban (kilépési megállapodás esetén) elinduló átmeneti időszak ne 2020 végéig, hanem 2021 végéig tartson, hogy legyen több idő kitárgyalni az átmeneti időszak után hatályba lépő EU-brit (szabad)kereskedelmi megállapodás kereteit.hogy a több idő alatt olyan mértékű szabadkereskedelmi megállapodást tudna kötni az EU27 és az Egyesült Királyság, hogy ennek alkalmazásával akkor sem kellene felállítani fizikai határellenőrzést az északír-ír határon, ha az Egyesült Királyság részeként Észak-Írország is kilép a vámunióból (nemcsak az egységes piacból).(jövő március végétől nincs semmilyen uniós döntéshozatalba beleszólása a brit kormánynak, nem vehetnek részt az EU-csúcsokon, az uniós intézményekből elbocsátják a brit alkalmazottakat, az EP-választáson brit képviselőket már nem választanak és közben az Európai Bíróság joghatóságát el kell fogadniuk).Közben érdekes az is, hogy tegnap volt miniszterelnökök kérték azt az EU-tól, hogy adjanak lehetőséget egy második Brexit-népszavazás lebonyolítására.