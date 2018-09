Kevés lesz az IMF-pénz Argentínának?

Hasonló témákról lesz szó Budapest Economic Forumunkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A hírügynökség közvetlen kormányzati forrása szerint arról is egyeztetnek a Nemzetközi Valutaalappal, hogy első körben, rövid távon mekkora hitelrész folyósítására kerülhet sor.A helyi média korábbi jelentése szerint 15-20 milliárd dollárral növelheti meg a dél-amerikai ország rendelkezésére bocsátott 50 milliárd dolláros teljes hitelkeretet, de ez valószínűleg túlzás, most 3-5 milliárd dollárról folynak a tárgyalások.Mauricio Macri argentin elnök szerint a megállapodást a következő néhány napban jelenthetik be, célja pedig az lesz, hogy visszanyerjék a gazdaságuk iránti befektetői bizalmat. A Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott: zéró esélye van annak, hogy Argentína ismét csődbe megy.Az idei 2,6%-ról 0%-ra kell csökkenteni az argentin költségvetési hiányt a hitelkeret feltételeként.