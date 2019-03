Kiakadt az EU a britek újabb húzásán: "ez egy újabb Brexit-őrültség"

elfogadják az EU határokon átnyúló igazságügyi koordináció szervezetére (Eurojust) vonatkozó közelmúltbeli változásokat, azaz szeretnének részt venni ebben az együttműködésben. Ez azért meglepő fordulat, mert az Egyesült Királyságnak nem kell részt vennie az uniós biztonságpolitikai, igazságügyi és belügyi együttműködésekben, mert felmentést kapott alóluk korábban.

szeretnének részt venni a szintén megerősített Eurodac együttműködésben, amely az EU külső határait átlépő migránsok ujjlenyomat adatait tartalmazó adatbázist jelenti.

Ez tehát azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság két héttel az uniós kilépés előtt kezdeményezte azt, hogy az uniós integráció magasabb fokára léphessen, azaz olyan együttműködésekben vehessen részt, amelyek számára nem is kötelezőek, hiszen felmentést kapott alóluk korábban.

Közben az is lényeges, hogy ezek a formális értesítések automatikusan hatályosulnak, azaz nem kell hozzájuk uniós jóváhagyás, azaz az uniós kilépés előtt a britek még több adathoz fognak hozzáférni., míg a brit kormány szóvivője azzal indokolta a leveleket, hogy az Egyesült Királyság elkötelezett a saját és a többi tagállam állampolgárainak biztonsága védelme mellett, mint ahogy azt a kilépési megállapodáshoz fűzött politikai deklaráció is rögzíti és egyébként is nagyra értékelik az Eurojust és az Eurodac tevékenységét, annak hasznosságát.