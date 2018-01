Kiakadtak a brutális áremeléseken - Forradalom szélén a magyarok kedvelt turistaparadicsoma

Újabb lőporoshordó robbant fel

Az embereknek meg kell érteniük, hogy a helyzet rendkívüli, az országuk komoly nehézségekkel néz szembe, de hiszünk abban, hogy 2018 lesz az utolsó ilyen nehéz év Tunézia számára

Követel az IMF

Komoly tömegtüntetések jellemezték a héten a tunéziai városok utcáit, a helyi rendőrségnek könnygázzal kellett oszlatnia a feldühödött embereket és több mint háromszáz résztvevőt le is tartóztattak. A CNN híre szerint legalább egy halottja is van a tüntetéseknek, melyek múlt vasárnap kezdődtek, amikor az emberek elkezdtek tiltakozni az ország új pénzügyi törvénye ellen, mely egyrészt egy sor termék és szolgáltatás szabott árát emelte meg, másrészt komoly áfa-emeléseket is tartalmazott.A gazdasági problémákra válaszul a Reuters beszámolója szerint most a kormány felemelte az üzemanyagárakat, emellett a telefonálás és az internethasználat, valamint a hotelszobák ára is lényegesen magasabb lett. Sőt, a New York Times beszámolója szerint a zöldségek és a gyümölcsök ára is megugrott.- próbálta hűteni a kedélyeket Youssef Chahed miniszterelnök.A kormány természetesen az ellenzéket vádolja a tüntetések szervezésével, de nem csak a klasszikus ellenzéki pártokról beszélnek. Alakult ugyanis egy fiatal mozgalom, mely Fech Nestannow (szabad fordításban "Mire várunk még?") névre keresztelte magát. Az egyik vezető szerint a jelenlegi tunéziai vezetés semmivel sem különb elődeinél, ahelyett, hogy tárgyalna a tiltakozókkal, kriminalizálja őket. Ez az összehasonlítás azért érdekes, mert éppen Tunézia volt az Arab tavasz minta országa, ahol elsőként jutott hatalomra demokratikus vezetés a 2011-ben kirobbant tömegmozgalmak hatására. Az utóbbi években azonban a gazdasági problémákat csak tetézték a terrortámadások és a biztonsági kockázatok. Nem véletlen, hogy az észak-afrikai országnak hét év alatt kilenc kormánya volt.Egy tüntető a BBC-nek azt mondta, hogy a megélhetési költségek jelentős emelkedése ellen demonstrálnak, példaként említette, hogy a gyógyszerekért is egyre többet kell fizetni, miközben a fizetések nem emelkednek. Szerinte nem most van az áremelések ideje - tette hozzá.Persze Tunéziának nem sok választása van, ugyanis 2015-ben az IMF 2,9 milliárd dolláros hitelcsomagot szavazott meg számára, amiért cserébe komoly reformokat, illetve a költségvetési hiány csökkentését írta elő. Ez azonban egyelőre lassan halad, a deficit a várakozások szerint még tavaly is a GDP 6%-a körül lehetett, idén pedig 4,9%-ra szeretné leszorítani a kormányzat. Az Arab Tavasz előtt, amikor még jöttek a bevételek a turizmusból, 3% körül volt a hiány, azóta azt megközelíteni sem sikerült.

Ami ellen most tüntetnek, azok valóban fájdalmas intézkedések, de szükségesek. Tunéziának most ilyen fájdalmas reformokra van szüksége

- mondta a CNN-nek Lise Storm, a University of Exeter tanára.Az IMF többek között azt javasolta az országnak, hogy jelentős leépítéseket hajtson végre a közszférában, hiszen annak költségei az összes kormányzati kiadás felét viszik el. Egyelőre annyit sikerült elérni, hogy nagyrészt befagyasztották a létszámot, viszont részben emiatt 12%-ra kúszott fel a munkanélküliségi ráta.Tovább nehezíti a kormány helyzetét, hogy a legnagyobb tunéziai szakszervezet az áremelések hatására a minimálbér és a segélyek emelését követeli, amire egy hetet adott. Vagyis könnyen lehet, hogy a következő napokban csak súlyosbodik majd a helyzet, még intenzívebb tiltakozások jönnek.