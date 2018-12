Kiakadtak a magyarok és a lengyelek az új uniós költségvetési terveken

Arra sürgetem a tagállamokat, hogy vessenek véget a taktikázásnak és induljanak el a kompromisszum felé

A tagállamok között egyetértés kezd kialakulni arról, hogy 2019 őszét (októbert vagy novembert) jelöljék meg kívánatos határidőként a 2020 utáni hétéves uniós keretköltségvetésről való megállapodásra. Ez a dátum szerepel az Európai Tanács eheti ülésére készülő következtetésekben is abból az alkalomból, hogy az állam- és kormányfők először tartanak majd érdemi vitát a 2021 és 2027 közötti pénzügyi keretről.Ez az időzítés azt jelentené, hogymegőrizve annak az esélyét, hogy időben, 2021. január elsején elinduljanak az uniós költségvetésből finanszírozott beruházások és projektek.A Juncker-bizottság utolsó munkanapja 2019. október 31., míg Tusk december 1-ig marad a posztján.- jelentette ki az általános ügyek tanácsának keddi, a keretköltségvetésnek szentelt nyilvános vitáján Günther Oettinger, az EU költségvetési biztosa.Az EU soros osztrák elnöksége nyilvánvalóan már a májusi EP-választások miatti kivárást szem előtt tartva, nagy tempót diktált ebben a félévben. Bécs az eheti csúcsra nem csak letette az asztalra jelentését a bonyolult dossziéban eddig elért előrehaladásról, de saját felelősségére azt a tárgyalási keretet is véglegesítette, ami egyfajta muníció, kiindulópont lehet majd a következő szűk egy esztendőben a többéves keretköltségvetés kitárgyalására. A keddi tanácsülésen a miniszterek többsége jó vagy elfogadható tárgyalási alapnak nevezte a 48 oldalas osztrák papírt, ami a következő pénzügyi keret fő paramétereire fókuszál, egyelőre érthetően üresen hagyva a konkrét számoknak fenntartott rubrikát.Ausztria azonban egy másik zónában is alaposan előrenyomult, amikor a következő MFF-fel (keretköltségvetéssel) összefüggő 43 szektorális jogalkotási tervezetnek nagyjából a felénél részleges általános megközelítésre, vagy tárgyalási mandátumra tett javaslatot a tagállamoknak. Ez a gyorsított ágazati jogalkotás számos aggályt felvet az EU-ügyekért felelős magyar államtitkár szerint. Takács Szabolcs keddi hozzászólásában bírálta, hogy a szektoriális ügyekben a legmagasabb szintű politikai iránymutatások nélkül halad előre a jogalkotási munka.illetve általános, rendszerszintű hiányosságok esetén majdnem szabad kezet adna Brüsszelnek a kifizetések felfüggesztésére vagy leállítására.A tárgyalási keret erről úgy fogalmaz, hogy "az uniós büdzsé rendeltetésszerű végrehajtásának és az EU pénzügyi érdekeinek megvédése érdekében egy általános feltételességi mechanizmus lesz bevezetve a tagállamokban a jogállamot érintően beazonosított általános hiányosságok vagy költségvetéssel összefüggő általános hibák kezelésére".A tárgyalási keret azt is előrebocsátja, hogy ezeket a hiányosságokat világos és elegendően pontos kritériumokkal fogják majd megállapítani. Amennyiben ez előfordulna, a Bizottság által javasolt "megfelelő és arányos intézkedéseket" a Tanácsnak (a tagállamoknak) minősített vagy fordított minőségi többséggel kell jóváhagyniuk. A szöveg azt is leszögezi, hogy ez a "rezsim más, a Szerződésben foglalt eljárásoktól külön lesz váalsztva és azoktól önállóan működik majd".Miközben a keddi miniszteri vitán több tagállam is megismételte egyetértését a javasolt jogállami fékkel, mások (a magyarok, a lengyelek, az olaszok és a lettek) több fenntartást is hangoztattak. Valamennyien rámutattak a Tanács jogi szolgálatának arra a jogi véleményére, ami más, a Szerződésben már létező eszközökkel való átfedés miatt a Bizottság által előterjesztett formában kétségeket támasztott a javaslat jogszerűségével szemben. Osztrák részről korábban azt hangsúlyozták, hogy a jogi szolgálat nem általában a jogállami feltételesség elvével, hanem a konkrét javaslat módjával nem értett egyet.Takács Szabolcs - miközben egyetértett az unió pénzügyi érdekeinek a védelmével - elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy létrehoznak egy - szerinte - politikai mechanizmust, amire aztán ráragasztják a költségvetési címkét. "Felvetődik a kérdés, hogy mi a valódi célja?" - fogalmazott.Lengyel kollégája, Konrad Szymanski egyenesen azt mondta, hogy a rendelettervezetet vagy át kell fogalmazni, vagy vissza kell vonni, mert jelenlegi formájában átfedést mutat a 7. cikk szerinti eljárással és alkalmas annak megkerülésére.Mind magyar, mind lengyel részről aggályokat jeleztek az eurózóna számára létrehozandó költségvetési eszközökkel kapcsolatban, egy kétsebességes költségvetési modell kialakulásának veszélyeitől óvva. Varsó képviselője a Tanács jogi szolgálatának állásfoglalását kérte, de a jelenlévő jogi főigazgató megnyugtatta, hogy jelenlegi, embrionális formájában, a részletek ismerete nélkül képtelenség lenne jogi véleményt alkotni.Most az Európai Tanácson a sor, hogy csütörtöki-pénteki ülésén elfogadja a javasolt menetrendet és meghatározza a következő lépéseket.