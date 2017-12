Kiakadtak az EP-ben, hogy dobná az EU vezetője a kötelező menekültkvótát

Bírálták Tusk tervét a parlamentben

Felmerül bennem a kérdés, hogy Donald Tusk az Európai Tanács vagy a visegrádi országcsoport elnökeként jár most el

Kedden Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos nevezte elfogadhatatlannak és Európa-ellenesnek Tusk levelét, amely szerinte megtagadja az utóbbi évek közös munkáját. Diplomáciai források szerint a tagállami kormányok képviselőinek hétfői ülésén a német, az olasz és a svéd delegált is bírálta Tusk levelét.

Mit tervez Tusk és mi várható az EU-csúcson?

Donald Tusk ahogy korábban már számos alkalommal, a mostani vita előtt is nyíltan megkérdőjelezte a kötelező menekültkvóta értelmét, amit zsákutcának tart, mivel lehetetlen közös nevezőre hozni a kormányokat, ráadásul ez a modell véleménye szerint a gyakorlatban eddig nem igazolta létjogosultságát.

A lap rámutat, hogy az utóbbi időben más jeleit is látni annak, hogy a menekültek jövendőbeli kötelező elosztása előbb-utóbb áldozatul eshet az EU-n belüli egység jelenleg mindent felülíró szempontjának.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke a mai EP-plenárison elmondta,a menedékkérők elosztására szolgáló uniós mechanizmus, annak keretében ugyanis 32 ezer embert áthelyeztek az elmúlt két évben, ami a jogosultak több mint 90 százalékát jelenti. Kiemelte: közös megoldásra van szükség, máskülönben nem lesz semmilyen megoldás, megfelelő egyensúlyt kell találni a szolidaritás és a felelősségvállalás között.Guy Verhofstadt, az EP liberális frakcióvezetője arról számolt be, hogy "megdöbbentette" Tusk vezetői ütemterve, amely "teljességgel aláássa az Európai Bizottság megközelítését". Hozzátette, együttes, európai megoldást kell találni a menekültválságra.Hasonló véleményének adott hangot a radikális baloldali képviselőcsoportot vezető Gabi Zimmer, aki "szerencsétlennek" tartja a dokumentumot. Leszögezte: "inkább azon kellene dolgozni, hogy a menekülő emberek ne kerüljenek fogolytáborokba Líbiában".Ska Keller, a zöldpárti frakció társelnöke úgy vélekedett, hogyCecilia Wikström, a dublini reform ügyében illetékes EP-jelentéstevő szerdán hangsúlyozta: az új menekültügyi rendszernek "automatikus áthelyezési mechanizmust" kell magában foglalnia, amelyben minden tagállamnak részt kell vennie. A képviselőtestület nem fog elfogadni egy "felvizezett kompromisszumot, amely biztosan kudarcot vall a gyakorlatban" - közölte, hozzátéve, hogy nem szabad elkövetni a múlt hibáit. "Tusk elnök beavatkozása súlyosan árt a jogalkotási folyamatnak" - fogalmazott a képviselő, arrogánsnak minősítve az Európai Tanács elnökének azon megjegyzését, miszerint saját javaslattal fog előállni, amennyiben júniusig nem sikerül megállapodásra jutni.- mutatott rá Wikström. A jelentéstevő szerint érthető, hogy a tagállamok konszenzusra törekszenek, az elmúlt másfél év azonban nyilvánvalóvá tette, hogy nem lehet közös álláspontot kialakítani, mivel "néhány ország elhatározta, hogy akadályozni fogja a dublini szabályozás bármilyen konstruktív reformját".A Bruxinfo is foglalkozik a Tusk által a tagállami vezetőknek küldött levéllel, illetve azzal, hogy mit is tervez Tusk a kötelező menekültkvótákkal kapcsolatos témával. Úgy fogalmaz a cikk , hogy az Európai Tanács elnökeamikor is átfogó megállapodást szeretne elérni legmagasabb szinten az Európai Menekültügyi Rendszer Reformjáról. A nyolc jogszabályi javaslatból álló reform legtöbb eleméről már küszöbön áll a megállapodás, ám mivel minden, mindennel összefügg, a dublini reform és azon belül a menedékérők kötelező elosztása körül kialakult patthelyzet az egész dossziét blokkolja.Az Európai Tanács napirendjéért és a konszenzusépítésért felelős politikus bár nem jósol sok jövőt a kötelező áthelyezésnek, a csütörtök esti vacsorás vitávalés jobb létre szenderítse az Európai Bizottság által felkarolt, ám főleg a V4-ek által ellenzett megoldást. Ehelyett EU-források szerint nyílt és őszinte vitát szeretne generálni azzal a hátsó szándékkal, hogy a tagállamok elinduljanak a közös megoldás felé.A lapnak diplomaták ugyanakkor elismerték, hogy - miként erre a vezetők különleges megbízottjainak hétfői megbeszélése is rámutatott - továbbra sem keskenyedik a szakadék a tagállamok között a kérdésben,Az észt soros EU-elnökség nemrég köröztetett egy javaslatot a tagállamok között, ami első ízben már nem kötelező, hanem önkéntes áthelyezésről szólt. Ezzel párhuzamosan a Bizottság is jelét adta annak, hogy hajlandó nagyobb rugalmasságra, bár ahhoz továbbra is ragaszkodik, hogy súlyos migrációs válsághelyzet esetén a menekültek kötelező átvétele is részét képezze a tagállamok közötti szolidaritásnak.Donald Tusk egyébként arra is, amennyiben a következő fél évben nem történik kedvező irányú elmozdulás a vitában. Az ET elnöke számára ugyanakkor nem lehet kérdéses, hogy a politikailag rendkívül kényes ügyben kizárólag konszenzusos döntés születhet, eltérően a két évvel ezelőttitől, amikor néhány tagállamot, köztük Magyarországot leszavaztak a partnerek.Tusk egy, ugyancsakMeg akarja szerezni az elvi egyetértésüket ahhoz, hogy a következő, 2020 utáni keretköltségvetésben állandó forrásokat különítsenek el migrációs célokra, legyen szó annak belső és külső dimenziójáról. Jelenleg ugyanis a tagállam ad hoc felajánlásai biztosítják a forrásokat, amivel rengeteg a gond, mert a vállalásokat nehéz bevasalni.A lap azt is írja: közvetlenül az EU-csúcs előttés megállapodást írnak alá Gentiloni olasz miniszterelnökkel (Jean-Claude Juncker bizottsági elnök társaságában) egy "hozzájárulási csomagról", ami várakozások szerint pénzügyi támogatást is tartalmazni fog.