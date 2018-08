Kiakadtak az oroszok az újabb amerikai szankciókra, padlóra került a rubel is

Kiakadtak az oroszok

Kategorikusan elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az újabb korlátozásokat - amelyeket változatlanul törvénytelennek ítélünk meg - összekössék a salisburyi üggyel. Ismételten a leghatározottabb módon elvetünk minden vádat az orosz állam részességére vonatkozóan azzal összefüggésben, ami Salisburyben történt

Súlyosak az újabb amerikai szankciók

első körében az Egyesült Államok leállítaná az érzékeny, kettős rendeltetésű technológiák oroszországi exportját.

Második körben - az élelmiszerek kivételével - szinte teljesen megszűnne a kétoldalú kereskedelem, az Aeroflotnak megtiltanák az amerikai berepülést, és csökkenne a diplomáciai kapcsolatok szintje is.

Washington emellett korlátozásokat fontolgat az orosz államadóssággal kapcsolatos műveletekkel és orosz bankokkal szemben is.

További pontosítás a szankciókról

Az Oroszország ellen tervezett szankciók várhatóan elsősorban nemzetbiztonsággal összefüggő árucikkeket érintenek majd - idézett az amerikai közszolgálati rádió (NPR) egy neve elhallgatását kérő külügyi tisztségviselőt.



A várhatóan augusztus végén életbe lépő büntető intézkedések speciális olaj-, és gázipari technológiai, informatikai, néhány elektronikai árucikket, szenzorokat és lézereket érintenek majd, és Washington megtiltja ezek exportját orosz állami, vagy államilag támogatott cégek számára.



A külföldi újságírók számára tartott telekonferencián a külügyi tisztségviselő azt is elmondta: az Aeroflot orosz légitársaságot közvetlenül nem érintik majd az intézkedések, hacsak nem szállít majd szankciós termékeket.



Az NBC televízió korábbi információi szerint a külügyminisztérium által bevezetendő szankciók között szerepel az Aeroflot légitársaság amerikai berepüléseinek felfüggesztése is.

- hangsúlyozta a szóvivő.Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő vLondon a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Hasonló kölcsönös retorziók történtek Oroszország és más, Nagy-Britanniával szövetséges és vele szolidáris államok között is.A Scotland Yard közölte, hogy őket is Novicsok típusú katonai idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg, mint Szkripalékat. Szkripalék hosszas kezelés után távoztak a kórházból, de az amesburyi mérgezés egyik áldozata, Dawn Sturgess július 9-én elhunyt.Peszkov pénteki bejelentése szerintMint mondta, Moszkvának nincsenek értesülései arról, hogy pontosan milyen hatóanyagot és hogyan vetettek be Nagy-Britanniában, mert London nem válaszolt arra az orosz javaslatra, hogy induljon közös vizsgálat az ügyben.Peszkov "a nemzetközi ügyek kiszámíthatatlan szereplőjének" nevezte Washingtont, amelytől "bármire lehet számítani". A szóvivő így válaszolt az arra a lehetőségre vonatkozó kérdésre, hogyAz amerikai kormányzat korábban közölte, hogya Szkripal-ügy miatt - a washingtoni megfogalmazás szerint amiatt, hogy "az Oroszországi Föderáció vegyi vagy biológiai fegyvert alkalmazott, megsértve a nemzetközi jogot, és halálos vegyi vagy biológiai fegyvert használt saját állampolgárai ellen" -Ezt 90 nappal későbbmajd annak függvényében, hogy Moszkva teljesíti-e a vele szemben Washington által támasztott feltételeket, vagyis ad-e biztosítékot arra, hogy többé nem alkalmaz vegyi fegyvert, és lehetővé teszi-e a területén az ENSZ-ellenőrzést.Az előkészületen lévő amerikai szankciók, főként a pénzügyi jellegű lépések, hatására pénteken ismét 2,5%-kal zuhant a rubel a dollárral szemben árfolyama (és a 66 feletti árfolyam kétéves rubelmélypontot jelent), valamint több orosz nagyvállalat, így az Aeroflot részvényeinek árfolyama is nagyot esett.

Visszaüthetnek az oroszok

Leonyid Szluckij, az orosz parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnöke kilátásba helyezte, hogy az új amerikai gazdasági büntetőintézkedések eseténMarija Zaharova orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogya barátságtalan a várható amerikai lépések miatt. A szóvivő hangsúlyozta, hogy"és tudatosan halad a kétoldalú kapcsolatok további kiélezésének útján, amelyek gyakorlatilag amúgy is nullára csökkentek".Oroszország egyébként tavaly szeptember 27-én jelentette be, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) ellenőrzése alatt megsemmisítette az utolsó vegyi töltetét. A Rosszija 24 orosz hírtelevízió rámutatott, hogy ugyanezt az Egyesült Államok többszöri késedelem után csak 2023-ban fogja megtenni.