Kiderül, megfertőzött-e minket is Európa betegsége

Magyar szempontból rögtön izgalmasan indul a hét, hiszen az MNBreggel publikálja a pénzügyi számlák első negyedéves felülvizsgált adatát. Ez vélhetően megerősíti majd az adósságráta csökkenését, az előzetes adat szerint három hónap alatt a GDP 70,8 százalékáról 70,1 százalékára esett a bruttó adósság. Most a felülvizsgálat során már a végleges GDP-adattal számolhat a jegybank, így jó esély lehet arra is, hogy a lélektani 70 százalékos határ alá esett a ráta, amire utoljára 2008 végén, az IMF-hitel felvétele előtt volt példa. Szintén hétfő reggel várható a feldolgozóipar júniusi beszerzési menedzserindexe, ami azért lesz érdekes, mert az utóbbi hónapokban az látszott, hogy a nyugat-európai konjunktúra lassulásával nálunk kitartott az aktivitás. A fő kérdés továbbra is az, hogy függetleníteni tudja-e magát Magyarország Európa lassulásától. Közben az európai és amerikai bmi is érkezik a nap során, így összehasonlítási alapunk is lesz.

reggel a kormányzati szektor első negyedéves egyenlegét közli a KSH, így átfogó képet kapunk a költségvetés gazdálkodásáról is az eddigi részadatokat követően. Emellett egy német kiskereskedelmi statisztikára lehet érdemes figyelni, ami szintén fontos jelzés a gazdaság állapotáról.Itthon semmilyen lényeges adat nem érkezik, Amerikában viszont kora délután közlik a magánszektor foglalkoztatásáról szóló ADP-indexet, ami szokás szerint a pénteki átfogó munkaerőpiaci statisztika fontos indikátora lesz.reggel itthon is a kiskereskedelmi forgalom májusi adata érkezik a KSH-tól, emellett a jegybank szokásos havi hitelintézeti statisztikája érdemel említést a szokásos kötvényaukció mellett.A hét utolsó napjára marad az ipari termelés májusi előzetes adata, amit a KSH publikálreggel. Külföldön pedig elsősorban a már említett amerikai munkanélküliségi statisztikára lesz érdemes figyelni, ami a Fed kamatdöntéseire is hatással lehet. Különösen úgy, hogy a májusi szám messze elmaradt a várakozásoktól, így most kiderülhet, hogy csak egyszeri lassulásról volt-e szó a foglalkoztatottság növekedésében.