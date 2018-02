Kiderült, hogy miért tartóztatták le a lett jegybankelnököt (2.)

Fontos, hogy a lett korrupcióellenes ügyészség vezetője a mai sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: jelen információik szerint ehhez az amerikaiak felől jelzett (megvesztegetési) ügyhöz nincs köze a jegybankelnök vesztegetési ügyének.

Amint délelőtti összefoglalónkban már írtuk: az amerikai pénzügyi tárca intézkedéseket foganatosított a hónap első felében a harmadik legnagyobb (magántulajdonban lévő) lett kereskedelmi bank, az ABLV Bank ellen, mert gyanúja szerint intézményesített pénzmosás zajlott és olyan intézményeket is finanszírozott a bank, amelyek rajta voltak az észak-koreai ballisztikus rakétaprogram miatti szankciós listán. Az amerikai tárca szerint ezzel együtt az ABLV menedzsmentje meg is vesztegette a lett hatóságokat.Mivel a bank rendszerszinten is fontos, ezért az egységes bankfelügyeleti funkcióját most gyakorolta először 2014 óta az Európai Központi Bank az ABLV-vel szemben, amikorEzt arra hivatkozva tette az EKB, mert az amerikai bejelentés óta a bank likviditási helyzete meredeken romlott. Ezt tükrözi az is, hogy az ABLV ma reggel 480 millió eurónyi likviditást kért fedezet ellenében a lett jegybanktól, de csak 97,5 millió eurónyit hagyott jóvá számára a jegybank, igaz ennek technikai kivitelezését is tisztázni kell még (az EKB-s felfüggesztés miatt).A lett pénzügyi és tőkepiaci felügyelet is kiadott két közleményt. Az egyikben azt jelezte, hogya másikban pedig azt, hogyAz Európai Bizottság szóvivője a ma déli sajtótájékoztatón azt mondta Brüsszelben, hogy az egész ügy lett belügynek tekinthető, és így a lett hatóságokra, illetve az EKB-ra tartozik felügyeleti szempontból.