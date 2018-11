Kiderült, melyik napon dől el Nagy-Britannia sorsa

December 4., 5., 6. és 10., 11. lesznek a Brexitről (és az ahhoz kapcsolódó módosító javaslatokról) szóló vitanapok a brit parlamentben, napi 8 órán keresztül tarthatnak majd a beszédek. Az utolsó napon pedigEz dönt majd arról, hogy elfogadja-e a parlament a Theresa May vezette kormány által kitárgyalt kilépési feltételeket, vagyis elfogadás esetén elhárul az utolsó akadály is Nagy-Britannia EU-ból való kilépése elől.A szavazás kimenete teljesen bizonytalan, a megfigyelők egyelőre nagyobb esélyt adnak arra, hogy a Brexit-ellenesek, illetve az elégedetlen keményvonalas kilépés pártiak szavazatai összességében megakadályozzák a kilépési javaslat elfogadását. Ez esetben tovább mélyülhet a válság, illetve teljesen bizonytalanná válik a kilépési folyamat.A módosításokkal együtt akár az is lehet a kimenet, hogy a May-kormányzatot egy alternatív kilépési javaslattal küldik ki vissza Brüsszelbe tárgyalni. Ez azért is bonyolítja a helyzetet, mert az EU úgy tekinti, hogy lezárta a tárgyalásokat azzal, hogy a brit kormánnyal megegyezésre jutott. Ráadásul a brit kormányt formálisan nem köti a parlament döntése - igaz, "erős iránymutatásnak" kell tekintenie, ha valamikor mégis tető alá akarja hozni a Brexitet.