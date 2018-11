Kiderült, miért fékezett be a magyar ipar

Ahogy a múlt heti előzetes adatközléskor már jeleztük , a gyenge őszi kezdet hatására éves összevetésben (a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján) a termelés mindössze 2,2%-kal emelkedett. A mai részletes adatok leginkább abban igazítanak el, hogy milyen ágazatokat érint a lassulás. Az biztos volt, hogy a legnagyobb súlyú ágazat, az autógyártás kihívásokkal küszködik. Elsősorban nem a kereskedelmi háború miatt, hanem azért, mert bizonyos járműtípusokban a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés problémákba ütközik, ezért a gyártás és az értékesítés is akadozik.Ugyanakkor az is látszik, hogy az autóipar mellett két másik fontos exportorientált ágazat sem teljesített kiugróan szeptemberben. A szép növekedési pályán lévő elektronika visszaesett, és folytatta lejtős trendjét a gépipar is. Igazán meggyőző ősz eleji számmal csak a gumi-, műanyagipar állt elő.

Klikk a képre!

Az év első három negyedévében az átlagos növekedés 3,1% volt, így valószínű, hogy 2018 összességében lassabb ipari volumenbővülést hoz, mint az előző év (4,6%).