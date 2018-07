Kiderült, mikor kezdik felújítani a Hungaroringet

Kell egy fenntartható terv a Hungaroring részéről, ugyanakkor miután a választások olyan eredményeket hoztak, amilyeneket, a politikai stabilitás kapcsán kevesen fogalmazhatnak meg kételyeket. Mindenki nyugodt lehet, hogy ha a kormányzat elhatároz valamit, akkor azt végig is viszi

A politikus a verseny előtt találkozott Chase Careyvel, az F1 kereskedelmi jogait birtokló amerikai Liberty Media képviselőjével, akivel a magyar futam jövőjéről is tárgyaltak."Pozitív hangulatú megbeszélésen vagyunk túl, amelyen Carey úr elmondta, hogy ők 21, nemzeti sajátosságokra büszke, és azokkal rendelkező helyszínt kívánnak látni a versenynaptárban, és nincs szükségük 21 ugyanolyan, uniformizált futamra" - nyilatkozta az egyeztetés után Szijjártó Péter. Hozzátette: ez az elképzelés előnyös Budapest és Magyarország számára.A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Chase Carey stratégiájának lényege, hogy egy-egy Forma-1-es nagydíj ne egy hétvégi, hanem egy teljes hetet átfogó program legyen, s mivel Budapest adottságai ennek a megvalósítását lehetővé teszik, így jövőre már a Magyar Nagydíj is ezt a koncepciót fogja követni."A 2019-es futamot követően a stratégiai fejlesztési programnak megfelelően előtérbe helyezett és szükségesnek tartott átalakításokat el fogjuk végezni, és ahogy megígértük, az ehhez szükséges forrásallokációs és jogalkotási folyamatokat szintén időben végrehajtjuk" - jelentette ki Szijjártó Péter. Elmondta azt is, hogy a beruházások elvégzésére a reális idősáv a 2019-es és a 2020-as GP közötti időszak, ezért jövő év tavaszáig el kell végezni a jogalkotási munkákat és a szükséges források elkülönítését.- fogalmazott a külügyminiszter.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy azt kérte a Hungaroring vezetőitől, amikor az átalakításokról gondolkodnak, ne felejtsék el, hogyA miniszter hangsúlyozta, a 2026-ig érvényes szerződéssel rendelkező Magyar Nagydíj gazdasági hatása egyértelműen pozitív, a"Ez három tételből állt össze: a magyar gazdaságra, GDP-re történő hatásból, az adó- és járulékbevétel növekményből, valamint a számszerűsíthető médiamegjelenésekből" - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: mivel, valamint a Forma-1 globálisan is nagyobb publicitást kap, ezt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a győztes Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2018. július 29-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán