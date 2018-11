Kihirdették a hadiállapotot Ukrajnában

A jogszabály értelmében Ukrajna tíz megyéjében léptetnek életbe hadiállapotot 30 napi időtartamra - utólagos hatállyal - november 26-tól, helyi idő szerint 14 órától december 26-án 14 óráig.A lap rendkívüli számában ugyancsak megjelent a jogszabály részét képező elnöki rendelet a hadiállapot bevezetéséről, valamint az elnökválasztás 2019. március 31-én való megtartásáról szóló határozat is, amelyet a parlament hétfő este szavazott meg rögtön a hadiállapot bevezetésének jóváhagyása után. Ez utóbbit Andrij Parubij házelnök nyújtotta be, mint akkor elmondta, azért, hogy senkiben ne maradjon kétség:Petro Porosenko elnök szerdán az északkelet-ukrajnai Csernyihiv megyébe látogatott, ahol szintén hadiállapotot vezettek be. Az államfő szavai szerint az ukrán hadihajók elleni agressziós cselekményt azért hajtotta végre Oroszország, mert el akarja foglalni az Azovi-tengert. Hangsúlyozta, hogy a hadihajók elleni vasárnapi támadás és elfoglalásuk a Kercsi-szoros közelében nemzetközi vizeken történt. Porosenko kifejtette: Oroszország veszélyhelyzetet igyekszik teremteni a két azovi-tengerparti ukrán ipari központ, Bergyanszk és Mariupol számára, a hajóközlekedés nehezítésével akadályozva az exportot, ezáltal elérve, hogy az ottani emberek elveszítsék munkahelyüket. "Végül (Oroszország) katonai művelettel egyesíteni akarja az általa már megszállt Krím félszigetet az úgyszintén megszállt Donyec-medencével" - tette hozzá.