Kihirdették a rabszolgatörvényt!

2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Mit tartalmaz az új szabályozás?

Azt is tartalmazza a munka törvénykönyve, hogy a munkáltató a közölt munkaidőbeosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.

Orbán Viktor kétszer szólalt meg az ügyben

Most fogadtuk el és működni fog.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent a - gyakran csak rabszolgatörvénynek nevezett -Ebben szerepelnek a Munka Törvénykönyvének módosításai, amelyek az elmúlt napokban látványos tüntetéseket indítottak el, valamint a szakszervezet ígérete szerint sztrájkokat és blokádokat váltanak ki.Áder János köztársasági elnök csütörtök este írta alá, az erről szóló államfői nyilatkozatról itt számoltunk be Ma reggeli cikkünkben azt mutattuk be, hogy a Henkel Magyarország Kft. körösladányi gyárában akár heti 68 munkaórára is kötelezhetik a dolgozókat. Egy megállapodás alapján - amit a szakszervezet is aláírt - három hónapos munkaidőkeret bevezetéséről állapodtak meg, ami jövő januárban kezdődik. Az időtartam legfeljebb 12 hónap.A munka törvénykönyve jövő január 1-jétől kimondja: a munkaidőkeret tartama - ha ezt objektív, vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják - kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb 36 hónap.Évi 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt meghaladóan a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő. A törvény ezt hívja önként vállalt túlmunkának.Kollektív szerződés rendelkezése alapján továbbra is legfeljebb évi 300 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, de ezen felül ha a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodik, naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő, "önként vállalt túlmunka" elrendelhető.A módosítások lényegét ebben a cikkünkben foglaltuk össze.Korábban felhívtuk a figyelmet arra , hogy a 400-as túlórakeret minden bizonnyal már rengeteg dolgozónál okozhat hatékonyságvesztést, illetve akár egészségügyi problémákat is, így ha erre kényszerítik a munkavállalókat, akkor garantáltak a széleskörű negatív hatások. Munkaerőhiányos környezetben könnyű a rövid távon logikusnak tűnő döntést meghozni: ha nincs elég munkaerő, dolgoztassuk a meglévőt még többet! A GDP-t talán növeli a lépés, de a társadalmi boldogságot valószínűleg nem. Van egy pont ugyanis, ahol már inkább káros, mint hasznos a munkavállalók sérelmére változtatni a szabályokon, például növelni a munkaidőt. Persze az önkéntességgel lehet érvelni, azonban sok helyen a munkavállalók kiszolgáltatott helyzetben vannak, így nincs más választásuk, mint aláírni az új munkaszerződésüket, amelyeket már el is kezdték mindezek fényében módosítani Az elmúlt napokban a miniszterelnök kétszer szólalt meg a Munka Törvénykönyvének módosítása miatt. Egyrészt azt nyilatkozta , hogy a kormány azért nem vonja vissza a munka törvénykönyvének módosítására vonatkozó javaslatát, mert az a munkások érdekét szolgálja. Másrészt épp ma azt mondta