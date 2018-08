Kim Dzsong Un átverte Donald Trumpot?

"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomprogramja fejlesztésének folytatása rendkívül aggasztó" - vélte Amano Jukija, a NAÜ vezérigazgatója a jelentésben, amelyet a tervek szerint szeptemberben nyújtanak be a NAÜ éves közgyűlésébe.A NAÜ, amely megfigyelői 2009 áprilisában történt kiutasítása óta nincs jelen Észak-Koreában, közölte, hogy egyebek mellett arra utaló jeleket tapasztalt, hogy 2018. április vége és május eleje között - azaz a két Korea vezetőinek találkozója után - tevékenységek folytak az észak-koreai "radiokémiai laboratóriumban".A jelentés rámutat, hogy a jongbjoni kísérleti reaktorban is folyik a 2015 decemberében megkezdett "működési ciklus". A NAÜ hangsúlyozta, hogy Phenjan folytatja könnyűvizes reaktorának építését, valamint urán kitermelését és dúsítását a pjongszani létesítményben.Amano "mélységesen sajnálatosnak" nevezte ezeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatait sértő tevékenységeket, és ismételten felszólította Észak-Koreát, hogy "maradéktalanul tegyen eleget nemzetközi kötelezettségeinek". Hangsúlyozta, hogy a NAÜ kész újrakezdeni a helyszíni ellenőrzéseket.Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozóján Kim Dzsong Un június 12-én megerősítette, hogy támogatja "a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelését". Ezt korábban április 27-én közölte Mun Dzse In dél-koreai elnökkel találkozva, de a szándéknyilatkozat nem tartalmazott sem határidőt, sem a leszerelés módozatait.Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor a múlt héten úgy ítélte meg, hogy "jó irányba haladnak" az Észak-Koreával folyó tárgyalások, emlékeztetve, hogy Washington és Phenjan többször is tárgyalt zárt ajtók mögött egymással.A két Korea újabb csúcstalálkozójára várhatóan szeptemberben kerül sor Phenjanban.