Kim Dzsong Un - Pompeo találkozó lesz a hétvégén

A szóvivő szerint az észak-koreai vezetővel folytatandó megbeszéléseken elsősorban Phenjan atomprogramjáról lesz szó, de a hírt közlő amerikai médiumok hozzátették, hogy várhatóan a Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un közötti második csúcstalálkozó előkészítése is szóba kerül. Tájékoztatóján Heather Nauert hangsúlyozta: a két ország közötti viszony javulását és a tárgyalásokon elért haladást mutatja a tény, hogy Pompeo egy éven belül immár negyedszer látogat Phenjanba.Az amerikai külügyminisztert a múlt héten, az ENSZ-közgyűlés ülésszakának idején folytatott megbeszéléseiken hívta meg Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter. A világszervezet ülésén elmondott beszédében Ri Jong Ho ugyan leszögezte, hogy Phenjan készen áll a Trump és Kim szingapúri találkozóján született megállapodás végrehajtására, de egyúttal bírálta is az Egyesült Államokat, mert szerinte Washington nem bízik Phenjan atomfegyver-mentesítési programjában. Az észak-koreai miniszter azt is hangoztatta, hogy a bizalom hiánya miatt - mint fogalmazott - "szó sem lehet arról, hogy elsőként egyoldalúan lefegyverezzük magunkat".