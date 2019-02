Kimondta May: lehet szavazni a Brexit elhalasztásáról!

Éjjeli sajtóinformációk szerint ezen a szavazóíven pedig csak két kérdés lenne rajta a Munkáspárt elképzelései szerint: a May-megállapodás elfogadása és az EU-ban maradás. Így tehát a politikai folyamatok végülis akár az EU-ban maradás felé is elvezethetnek, igaz egyelőre nagy kérdés, hogy a parlament többsége tényleg támogatná-e egy második népszavazás kiírását.

tényleg megtörténik-e a Brexit elhalasztása (vagy az ettől való félelmében a Konzervatív Párt Brexit-párti tábora inkább beáll May mögé és "szembecsukva" megszavazza azt a kilépési megállapodást, amit eddig mereven elutasított és így végülis megállapodás mellett március 29-én éjfélkor lép ki az ország)

ha halasztják a Brexitet, akkor annak futamideje mennyi lesz (ha a brit parlament csak egy rövid futamidejű halasztás kérésére hatalmazza fel Mayt, akkor az EU27 csak erről tud dönteni, miközben a fenti praktikus okok miatt az EU inkább hosszabb időre nyújtaná el a Brexitet, de akkor EP-választásokat is kellene tartani az országban az esetleges második népszavazás mellett).

Összességében tehát May ma több előzetes feltétel mellett kinyitotta az utat a Brexit-halasztás előtt, de az egyrészt a tervek szerint tényleg csak korlátozott futamidejű lenne (pár hónap), másrészt nem teljesen egyértelműen határolódott el a no-deal Brexit forgatókönyvtől. Éppen ezek miatt a font sem tudott tovább erősödni, hanem az euróval szemben kétéves, a dollárral szemben egyhavi csúcsáról lefordult a délutáni kereskedés során.

, hiszen May mindig csak arról beszélt, hogy március 29-én éjfélkor el fogja hagyni az Egyesült Királyság az EU-t, vagy megállapodással, vagy anélkül. Most viszont bár teljesen egyértelműen még nem határolódott el a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvétől, de közben a kilépés elhalasztása hivatalosan is felkerült forgatókönyvek közé. Utóbbi egyúttal ajtót nyit az esetleges második népszavazás felé is, igaz a halasztás időintervalluma nagy kérdés még (ld. alább).. Már csak az a kérdés, hogy ezt milyen zsarolás, vagy piaci nyomás mellett sikerül neki elérni, ha valóban sikerül.Közben figyelemre méltó az is, hogyFontos, hogy a Corbny által emlegetett "megerősítő" népszavazás (mint amilyen anno az északír-ír szembenállást lezáró Nagypénteki Egyezmény után volt)A Reuters legfeljebb néhány hónapos, június vége előttig tartó elhalasztást említ. Emögött feltehetően az a cél, hogy a július 2-án felálló Európai Parlamentbe már ne kelljen brit képviselőket választani. Ettől viszont eltér az, amit az EU felső vezetése a múlt hétvégén jelzett:és ezzel elméletileg az egész északír-ír tartalékmegoldás aktiválási kérdést (amelyet 2020. június végéig kellene megtenni) is ki lehessen küszöbölni.

Mit jelent mindez és hogyan tovább?

May valószínűleg arra számít, hogy ezzel a súlyos dilemmával rá tudja bírni ezt a népes tábort arra, hogy március 12-én támogassák az addigra talán még kissé átgyúrt Brexit-megállapodást. Éppen ezen várakozása miatt mondhatta azt, hogy ő továbbra is a március 29-én éjfélkor bekövetkező brit kilépésen dolgozik (a jelek szerint súlyos, de szükséges zsarolás mellett).

A Teneo szerint az alapeseti forgatókönyv mindezek miatt az, hogy a keményvonalas tábor végül beáll May mögé és megszavazza az alsóház többsége May kilépési megállapodását, így március 29-én éjfélkor tényleg megtörténik a kilépés, nem lesz tehát szükség a Brexit halasztására és ennek EU-s jóváhagyására. A folyamatok persze részben kiszámíthatatlanok, így mi nem vennénk mérget arra, hogy tényleg március végén lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból.

Amint a napokban írtuk:A ma bejelentett több lépcsős szavazással (március 12., majd 13. és 14.) May igyekszik "falhoz szorítani" a keményvonalas Brexit-tábort a pártján belül (és a Munkáspártban), hogy ha nem akarják, hogy a "lelkükön száradjon" a Brexit elhalasztása, akkor álljanak be mögé és fogadják el végre azt az általa összehozott Brexit-megállapodást, amit eddig mereven elutasítottak, mert rossznak tartották., aki eddig bírálta May megállapodását, de érdemi alternatívát nem tudott mondani azon felül, hogy mindegy mi lesz, csak szakadjunk ki az EU-ból akár megállapodás nélkül is., amely ha valóban kiíródna, könnyen lehet, hogy az ország bent maradna az EU-ban. Ez a kilátás pedig már végképp tragikus lenne a keményvonalas Brexit-párti tábor számára és ha ezt meg akarják akadályozni, akkor ahhoz az kell, hogy március 12-én támogassák May kilépési megállapodását. Ahogy a Teneo helyzetértékelésében fogalmaz: ez a dátum a valódi tesztje a keményvonalas Brexit-tábornak, hogy mit is akarnak, az összes eddigi hang és vélemény csak zaj volt ebben a játszmában.