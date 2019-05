Kimondták: durva recesszió fenyegeti Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát

A brazil statisztikai hivatal csütörtökön közölte, hogy az első negyedévben az előzőhöz képest 0,2 százalékkal csökkent a hazai össztermék (GDP) Dél-Amerika legnagyobb országában. Elemzők is 0,2 százalékos csökkenést vártak a tavalyi negyedik negyedévben mért 0,1 százalékos növekedés után.A beruházások 1,7 százalékkal, az ipari termelés 0,7 százalékkal, az agrártermelés pedig 0,5 százalékkal csökkent. Az export 1,9 százalékos visszaesése az import 0,5 százalékos emelkedésével együtt azt eredményezte, hogy a külkereskedelem ballaszt volt a növekedésen. A szolgáltatások viszont 0,2 százalékkal, a lakossági fogyasztás 0,3 százalékkal, a kormányzati kiadások pedig 0,4 százalékkal emelkedtek.Éves összevetésben 0,5 százalékkal bővült a brazil gazdaság január-márciusban, összhangban az elemzői várakozásokkal. Az előző negyedévben jóval erősebb ütemben, 1,1 százalékkal nőtt a GDP. A brazil gazdaság 0,9 százalékkal nőtt a március 31-én véget ért négy negyedév alatt az előző négy negyedévhez képest.Latin-Amerika legnagyobb és egyben a világ hetedik legnagyobb gazdasága áprilisban és májusban is gyengén teljesített: a fogyasztói bizalmat tükröző indexek, a banki hitelezés és az exportadatok azt mutatják, hogy a gazdaság továbbra is vergődik."A gazdaság stagnál, de a trend lefelé mutat. Idén zéró körüli növekedés várható" - mondta Jose Francisco Goncalves, a Banco Fator brazil pénzintézet főközgazdásza. Isabela Guarino, az XP Asset Management Sao Paulo-i brókercég vezető közgazdásza kijelentette, a második negyedév eddigi adatai azt mutatják, hogy a gazdaság nem lépett a fellendülés útjára. Guarino ugyan 0,1 százalékos növekedést vár az április-júniusi időszakra, de nagyon is reális veszélynek tartja a csökkenést, amely technikai recesszióba taszítaná az országot.Brazília az utóbbi húsz év alatt ötször került recesszióba. Legutóbb 2015-2016-ban, ez az egyik legsúlyosabb gazdasági válság volt az ország történelmében. A kilábalás lassú, azóta is rekordgyenge ütemben bővül a gazdaság.A brazil gazdaság erősen növekedett Luiz Inácio Lula da Silva elnöksége (2003-2010) alatt, köszönhetően a magas nyersanyagáraknak és az erős kínai keresletnek. A növekedés 2010-ben ért csúcspontjára, majd a kőolaj, a szója és más nyersanyagok árának drasztikus zuhanása megakasztotta a fejlődést, és 2015 második negyedévében recesszióba került a gazdaság. Abban az évben 3,5 százalékkal, 2016-ban pedig 3,6 százalékkal csökkent a GDP, de 2017-ben már 1,0 százalékos, 2018-ban pedig 1,1 százalékos növekedést mértek.