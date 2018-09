Kína már csak félgőzzel vág vissza Trump újabb vámlépésére

A pekingi pénzügyminisztérium kedd este pedig közölte, hogy 5, illetve 10 százalékos pótlólagos vámot vetnek ki szintén szeptember 24-től 60 milliárd dollárnyi amerikai árura. Ez lényeges engedmény ahhoz képest, hogy korábban 20 és 25 százalékos mértékű vámról is szó volt a két kisebb vámtarifa mellett. A 20 és 25 százalékos pótvámmal sújtandó termékeket, köztük a cseppfolyósított gázt, a 10 százalékos kategóriába sorolták át.

Trump lépései azt jelentik, hogy eddig a világkereskedelem mintegy 1%-át érintették közvetlenül az amerikai kereskedelmi háborús lépések, ez most rögtön felment az amerikai 200 milliárd dolláros lépéssel 2,5%-ra (és így már a teljes amerikai import, ami Kínából származik, volumenben a felére vannak érvényben megemelt tarifák)

Ez a 2,5% bizonyára még magasabb a délután bejelentett kínai válaszlépésekkel (60 milliárd dollár)

Nem valószínű, hogy a következő hónapokban bármiféle érdemi enyhülés jönne az amerikai-kínai kereskedelmi viszonyban, mivel egyrészt a kínaiak most is rögtön válaszlépéseket tettek (amelyre hivatkozva Trump tovább haladhat a többi kínai termékre kiterjesztett vámok útján).

Másrészt a Gallup felmérése alapján az elmúlt 70 évben sosem volt még annyira népszerűtlen egyetlen amerikai elnök sem a ciklusa ezen periódusában, mint Trump (ld. alább), így a közelgő félideji választásokra tekintettel kénytelen lehet a népszerűsége fokozása érdekében keménykedni a kínaiakkal.

(ld. alább), így a közelgő félideji választásokra tekintettel kénytelen lehet a népszerűsége fokozása érdekében keménykedni a kínaiakkal. Harmadrészt a jelenlegi felmérések szerint a félideji választásokon a Kongresszus két háza közül legalább az egyikben átvehetik az irányítást a demokraták, így ez Trump politikai programja végrehajtását érdemben korlátozhatja, ami oda vezethet, hogy jobbára csak elnöki rendeletekkel kormányozhat (ezek körébe tartozik a kereskedelempolitika, így a vámok meghatározása is).

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború már az ellátási láncokban eddig is jókora feszültségeket okozott, de ez fokozódhat, illetve Kína a rá nehezedő gazdasági nyomást úgy igyekezhet ellensúlyozni, hogy a vállalati szektornak lazább hitelezési sztenderdeken keresztül ad likviditást, illetve a jüant engedheti tovább gyengülni a jegybank.

Trump elnök hétfőn jelentette be, hogy szeptember 24-től kezdve mintegy 200 milliárd dollár értékű kínai terméket az év végéig 10 százalékos, januártól pedig 25 százalékos pótvámmal sújt. Azt is jelezte, hogy amennyiben Peking megtorló intézkedésekkel válaszol, Washington azonnal továbblép a harmadik szakaszba, amelyben hozzávetőlegesen 267 milliárd dollár értékű termékre vetnek ki védővámot.A kínai kereskedelmi minisztérium néhány órával később kiadott közleményében leszögezte, hogy "önnön legitim jogainak és érdekeinek, valamint a globális szabadkereskedelmi rendnek a védelmében Kína kénytelen megtorló intézkedéseket tenni".Keng Su-ang kínai külügyi szóvivő kedden tartott sajtóértekezletén azt fejtegette, hogy az amerikai lépések új bizonytalanságot hoztak a két ország közötti tárgyalásokba."Kína mindig hangsúlyozta, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi viták megoldásának egyetlen helyes útja, ha az egyenlőség, őszinteség és a kölcsönös tisztelet alapján tárgyalásokat és konzultációkat tartanak, de jelenleg az Egyesült Államok cselekedetei nem tűnnek "sem őszintének, sem jóakaratúnak" - hangoztatta a szóvivő, aki ugyanakkorAnnyit mondott csak, hogy a részleteket a megfelelő időpontban fogják nyilvánosságra hozni.Az amerikai kormányzat eddig 50 milliárd dollár értékben vetett ki 25 százalékos pótvámot Kínából importált termékekre, július elejétől 34 milliárd, augusztus utolsó hetétől pedig további 16 milliárd dollár értékű, több százféle árut sújtanak büntetővámmal. Kína azonos intézkedéssel reagált minderre, jóllehet az amerikai elnök jó előre figyelmeztetett, hogy ha a pekingi kormányzat ellenlépéseket tesz, további 200 milliárd dollár értékű kínai termékre kíván 10 százalékos pótlólagos vámot kivetni., hogy Kína tisztességtelen politikát és gyakorlatot folytat az amerikai technológiákkal és szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Egyebek között arra kényszerít amerikai társaságokat, hogy adjanak át értékes technológiákat kínai partnereiknek.A pótvámra javasolt újabb áruk listájáról törölt mintegy háromszáz terméket, köztük az okosórákat, gyermekeknek szánt áruféléket, így etetőszékeket, autós üléseket, járókákat, biciklis védősisakokat, bizonyos textil, mezőgazdasági és vegyi termékeket., mondván, ez nem hatékony eszköz arra, hogy meggyőzze a kínai kormányt a piaci reformok felgyorsításának szükségességéről. A kamara egyik felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború elmélyülése kárt okoz európai vállalatoknak is, és zavarokat okoz a globális ellátási láncolatban.