Kína második legfontosabb embere nyugtat: nem hagyják megroppanni a gazdaságot

Li Ko-csiang miniszterelnök Kína második legfontosabb embere, közvetlenül Hszi Csin-ping elnök után. A Reuters beszámolója szerint a minap találkozott az ország legnagyobb bankjainak és biztosítóinak vezetőivel, ezt követően pedig kijelentette, hogy a hatóságok csökkenteni fogják a hitelintézetek számára előírt kötelező tartalékráta mértékét, hogy ezzel ösztönözzék a hitelezést. A miniszterelnök hangsúlyozta: fontosnak tekintik a kisebb vállalkozások támogatását, ezért külön könnyítések várhatók az őket érintő hitelezési szabályozásban.A hír nem újdonság, hiszen már tavaly is négyszer csökkentette a kötelező tartalékráta mértékét Kína, idén pedig a szakértők további lazításokat várnak. Ebben most megerősítette őket a miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy további költségvetési élénkítés várható 2019-ben. Egy jelentős adócsökkentés már hatályba lépett most januártól, emellett elkezdték felpörgetni az állami infrastrukturális fejlesztéseket is, azonban nem kizárt, hogy ezeken felül újabb intézkedések jönnek még ebben az évben a gazdaság megtámogatása érdekében.Li Ko-csiang kijelentéseinek időzítése nem véletlen, a héten ugyanis két olyan makrogazdasági adat is nyilvánosságra került, ami azt bizonyítja, hogy a kínai gazdaság egyre jobban szenved az USA-val vívott kereskedelmi háború miatt. A miniszterelnök valószínűleg igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy kontroll alatt tarják a folyamatokat, és nem fogják hagyni, hogy megroppanjon a gazdaság a kereskedelmi háború alatt.