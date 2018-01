Kína meghódítaná a sarkkört: Grandiózus tervvel állt elő a pártvezetés

a kínai állam támogatná azokat a cégeket, amelyek az északi-sarkvidéki vizeken keresztül bonyolítanának le kereskedelmi forgalmat, illetve ennek elősegítése érdekében infrastrukturális fejlesztéseket hajtanának végre.

Hszi Csinping kínai elnök a szabadkereskedelem és a globalizáció rendíthetetlen híve (legalábbis rendszeresen annak állítja be magát). Ezért is vágott bele irányítása alatt Kína az "Egy Övezet Egy Út" gazdaságpolitikai stratégiába, azzal a céllal, hogy az eurázsiai térség kapcsolatainak szorosabbá fűzésével egy vibráló gazdasági övezetet hozzon létre, melynek alappillérét a Kínát Nyugat-Európával összekötő tengeri és szárazföldi Selyemút jelenti. Ez önmagában is egy gigantikus beruházási projekt, most azonban úgy tűnik, hogy a kínai vezetés nem éri be ennyivel. Ma ugyanis nyilvánosságra hoztak egy tervet, amely szerint, ami a tervek alapján akár 20 nappal is lerövidíthetné az Európába irányuló tengeri utak időtartamát ahhoz képest, ha a hajók a Szuezi-csatornának keresztül érnék el céljukat. Az új lehetőségek kiaknázását a jelentés szerint a globális felmelegedés teszi lehetővé., mondván, hogy végső soron katonai céllal élénkítené jelenlétét a térségben. A kínai külügyminiszter-helyettes élesen elzárkózott ettől: elmondása alapján országát kizárólag gazdasági célok vezérlik, emellett pedig sem a környezetet, sem pedig a fennálló hatalmi egyensúlyt nem akarják tönkre tenni a régióban, csakis a többi országgal együttműködve szeretnék érdekeiket érvényesíteni.