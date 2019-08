Kína válaszcsapást tervez, ha Trump bevezeti az új vámokat

Kína tapodtat sem fog engedni

Az amerikai fél nem tartotta magát a két államfő júniusi, oszakai találkozóján született megállapodáshoz - mutatott rá a szóvivő annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 százalékos vámtarifa bevezetését jelentette be mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árucikkre szeptember 1-jétől, ráadásul a 10 százalékos büntetővám további, akár 25 százalékra emelését is kilátásba helyezte.A G20-as országcsoport júniusban, Oszakában tartott csúcstalálkozójának idején Trump elnök azt az ígéretet tette Hszi Csin-ping kínai elnöknek, hogy a májusban elakadt kereskedelmi tárgyalások folytatásának érdekében egyelőre nem vezet be további büntetővámokat.Az amerikai sajtónak adott nyilatkozatai alapján azonban úgy tűnik, Donald Trump elégedetlen volt a tárgyalások előrehaladásának ütemével azt követően, hogy az amerikai tárgyalók szerdán Sanghajban egyeztettek ismét a kínai delegációval.A kínai külügyi szóvivő szerint Peking álláspontja konzisztens maradt a tárgyalások során, az amerikai fél az, aki kiszámíthatatlan lépéseket tesz.- fogalmazott Hua, és hozzátette: Washingtonnak vállalnia kell a tettei következményeit."A labda most az amerikai térfélen van" - mondta a szóvivő, aki szerint az Egyesült Államokon a sor, hogy bebizonyítsa, képes megbízható partner lenni a kereskedelmi egyeztetésekben.A szóvivő nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy az amerikai bejelentés után továbbra is lehet-e számítani arra, hogy a szerdán született megállapodásnak megfelelően a tárgyalók szeptemberben az Egyesült Államokban újabb egyeztetésre üljenek össze.A kínai sajtó Trump bejelentésével kapcsolatban megszólaltatta a Thaiföldön, a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) és az Egyesült Államok külügyminiszteri találkozóján résztvevő Vang Ji kínai külügyminisztert is, aki úgy reagált: a büntetővámok nem jelentenek megoldást a kereskedelmi konfliktusra.