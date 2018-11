Kínai egyetem jöhet Magyarországra

A magyar-kínai államközi felsőoktatási együttműködések további erősítésének eszköze lehet egy kínai egyetem megalapítása Magyarországon - derült ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményéből. Palkovics László miniszter csungkingi tárgyalásai során ennek lehetőségeiről is egyeztetett a város és a vendéglátó intézmény vezetőivel.A tárcavezető a Magyar-Kínai Technológiai és Innovációs Együttműködési Fórumon a digitális gazdaság jelentőségét hangsúlyozta. Kifejtette, hogy a magyar GDP ötöde közvetlenül vagy közvetve az ágazatból származik, ez a legmagasabb részarány Európában.A fórumon a Kínában jelenlévő magyar infokommunikációs és élelmiszeripari vállalatok vezetői is részt vettek. A miniszter megbeszélést folytatott a magyar kormány stratégiai partnere, az Oroszlányban működő hazai leányvállalatánál több mint 1100 főt foglalkoztató Bohong vállalatcsoport képviselőivel is.A délnyugat-kínai Csungking város és tartományi szintű közigazgatási egység az ország belső része gazdaságának és külkereskedelmének meghatározó tényezője. Itt jelölték ki Kína első nem-tengerparti fejlesztési területét, amely ipari tevékenységének három alappillére az autógyártás, az információs technológia és a magas minőségű alkatrészek előállítása - írja az ITM. A város úttörő szerepet töltött be a Kína és Európa közötti közvetlen vasúti összeköttetés megteremtésében, 2014 áprilisa óta rendszeresen járnak innen transzkontinentális tehervonatok a németországi Duisburgba.