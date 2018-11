Kínai jegybankelnök: jót tesz nekünk is a Kína-KKE-együttműködés

Az államadósság magas szintje ellen folytatni kell a küzdelmet

Ji Kang az MTI tudósítása szerint elmondta: a két régió között évente 10 százalék felett nő a kereskedelmi forgalom, tavaly 68 milliárd dollárt tett ki. A növekedés minden más bilaterális kereskedelmi kapcsolatnál gyorsabb. Közölte: Kína már 10 milliárd dollár értékben fektetett be a térségben, a régiós országok pedig 1,5 milliárd dollár befektetést eszközöltek Kínában. A siker alapelvei közül kiemelte a nemzetközi szabályok követését, a piaci elvek tiszteletben tartását és a támogató szakpolitikai döntéseket. A pénzügyi együttműködés elmélyítésén dolgoznak, és az információáramlást is szeretnék elmélyíteni az együttműködés keretében - jelezte.A pénzügyi szolgáltatások szorosabbra fűzését illetően kiemelte,Nemcsak a kétoldalú, hanem többoldalú kapcsolatokban is részt vesznek a pénzintézeteik - mondta. A Kína-KKE együttműködés a fintech területére is kiterjed, bővül a mesterséges intelligencián (AI), a big datán, vagy a felhőszolgáltatásokon alapuló alkalmazások köre. Hatalmas potenciál van a fintech területén a Kína-KKE együttműködésben - mondta.Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke előadásában többek között kiemelte, hogy az elmúlt években példaértékűvé vált a 16+1-es Kína-KKE együttműködés, amely 2011-ben indult, és részét képezi a Selyemút-kezdeményezésnek. Utóbbi az Európa és Kína közötti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozza az oktatás, a kutatás, a kultúra, a tudásmegosztás területén. A 16+1-es együttműködésnek kiemelt területe a pénzügyi infrastruktúra kifejlesztése. Kína bizonyította, hogy vezető szerepet játszik a pénzügyi infrastruktúra fejlesztésében, érdemes a kínai tapasztalatokból tanulni - szögezte le.Az MNB elnöke a legutóbbi pénzügyi-gazdasági válság tanulságai kapcsán rámutatott:Egy másik fontos tanulságnak nevezte, hogy minden kormány és központi bank felkészüljön a szűk esztendőkre is. További lényeges elemnek nevezte, hogy az új "közellenség" az államadósság lett az infláció után, ugyanakkor Magyarország 2010. óta több mint 10 százalékponttal csökkentette a GDP-arányos államadósságát.- hangsúlyozta és azt is aláhúzta, hogy minden országnak szüksége van a kiegyensúlyozott költségvetésre, mert az hozzájárul az államadósság szintjéhez, és befolyásolja a gazdaság sérülékenységét. A régió és Magyarország kiváló eredményeket ért el ebben - tette hozzá. Rámutatott arra is, hogyA legfontosabb tényező, ami a pénzügyi válság elkerülését segíti, a politikai stabilitás - mutatott rá.