Kínát sújtja, hogy orosz oligarcha iránt enyhültek meg az amerikaiak

A büntetőintézkedések feloldásának feltétele az amerikai kormány részéről az volt, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök szoros barátjaként számon tartott Gyeripaszka csökkentse tulajdonrészét a cégekben és adja fel irányításukat.A pénzügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint ez meg is történt, és garantált, hogy a Rusal és az En+ vezetői testületének tagjai függetlenek lesznek, amerikai és európai állampolgárok is lesznek bennük, és sem üzleti, sem pedig családi szálak nem kötik őket az oligarchához vagy az amerikai szankciós listán szereplő személyekhez. A közleményben hozzátették azt is: a szóban forgó cégek precedens nélküli átláthatóságot vállaltak a jelenleg is folyamatban lévő, kiterjedt könyvvizsgálat és a jelentési kötelezettségek vállalásával.Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter decemberben jelentette be, hogy Washington feloldja a 2018 áprilisában hozott szankciókat a cégek ellen. A szankciók eltörlésének támogatói ezt azzal indokolták, hogy a büntetőintézkedések kedvezőtlen hatást gyakorolt a világ alumíniumiparára.A Rusal a világ legnagyobb alumíniumtermelője Kínán kívül. Az orosz cég elleni szankciók miatt a kínai alumíniumexport rekordot döntött a tavalyi évben.Az Oleg Gyeripaszka személye ellen hozott büntetőintézkedések érvényben maradnak.