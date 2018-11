Kinyírja a Brexit-megállapodás a londoni pénzügyi központot

Bár a szövegtervezet több helyen homályos, azt világosan hangsúlyozza, hogy az EU minden kérdésben önállóan és maga érdekét követve dönt, és a brit fél egyetlen lehetősége a szabályok elfogadása

A britek tulajdonképpen egy olyan hozzáférést kaptak a pénzügyi szolgáltatások belső piacához, amelyet sok más ország is kaphat (például a nagy amerikai és japán bankházak), ez pedig igen korlátozott lehetőséget és garanciákat tartalmaz. Gyakorlatilag az EU szabad pénzügyi szolgáltatói piaca a londoni szolgáltatók számára bezárult. Bár az EU mindig jelezte, hogy a britek nem is számíthatnak másra a kilépés esetén, Graham Bishop pénzügyi szakértő így is megdöbbentőnek nevezte a megállapodást.- mondja Bishop. A szabályozás által elért kiszolgáltatottságra jellemző, hogy az alapszintű hozzáférést biztosító, úgynevezett ekvivalencia szabályok is visszavonhatók nagyon rövid időn, 30 napon belül.A Hogan Lovells ügyvédi iroda becslése szerint az ekvivalencia elva határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások mintegy egynegyedét teszi lehetővé, és például olyan alapvető pénzügyi műveletet sem lehet megvalósítani, mint a kereskedelmi banki hitelezés.