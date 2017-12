Kinyírják a szabad internetet Amerikában?

A bizottság három republikánus párti tagja igennel, két demokrata párti tagja pedig nemmel szavazott a kommunikációs hatóság vezetője, Ajit Pai előterjesztésére, amelyben a netsemlegesség eltörlését javasolta.Eric Schneiderman, New York állam főügyésze közölte, hogy mintegy húsz szövetségi állam nevében megtámadja a bizottság döntését. Bírósági eljárást helyezett kilátásba a legjelentősebb amerikai polgárjogi szervezet, az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU), míg az olyan nagy tartalomszolgáltatókat tömörítő csoport, mint a Facebook és az Alphabet, mérlegeli a jogi lehetőségeket.Az akkor demokrata párti többségű kommunikációs bizottság 2015 februárjában fogadta el a netsemlegességet, az internet szabadságát és nyitottságát szavatolni hivatott szigorú szabályokat, amelyek megtiltják a szélessávú internet szolgáltatóknak, hogy leállítsák vagy lassítsák a hozzáférést tartalmakhoz, vagy fizetség ellenében egyes tartalomszolgáltatókat olyan előnyben részesítsenek, amelynek eredményeként azok szolgáltatásai másokénál gyorsabban juthatnának el a fogyasztóhoz.Az FCC élére Donald Trump elnök által januárban kinevezett Ajit Pai úgy gondolja, hogy"A javaslatom alapján (...) az FCC egyszerűen azt követeli meg az internetszolgáltatóktól, hogy átlátható legyen tevékenységük, úgy, hogy a fogyasztók a számukra legjobb szolgáltatást tudják megvenni, a vállalkozók és kisvállalatok pedig hozzájuthassanak az innovációhoz szükséges információkhoz" - mondta Ajit Pai három hete, amikor előterjesztette régóta várt indítványát.A netsemlegesség politikáját általánosan támogatják a tartalomszolgáltatók, mint például a Netflix és a médiavállalatok, míg az internetszolgáltatást nyújtó cégek a netsemlegesség eltörlését pártolják.Azzal is érveltek, hogy az internet jól működött a 2015 előtti két évtizedben is, amikor túlnyomórészt nem szabályozták működését.