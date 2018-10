Kirúgott hat minisztert az örmény elnök

Az örmény elnöki hivatal közleménye szerint az energiaügyi, a gazdasági, a közlekedési és távközlési, a mezőgazdasági, a rendkívüli helyzetekért és a sportért felelős minisztérium vezetőit mentették fel tisztségükből.Az érintett politikusok annak a két pártnak a tagjai, amelyek, bár Pasinján kormánykoalíciójának tagjai, támogatták a Szerzs Szargszján volt államfő vezette ellenzéki Örményország Köztársasági Párt (HHK) által benyújtott módosító javaslatokat.Pasinján volt az elődje, Szargszján távozását kiváltó tüntetések szervezője. Az április 17-én miniszterelnökké választott Szargszján - aki azt megelőzően tíz évig a kaukázusi ország államfője volt - április 23-án mondott le a tiltakozások hatására.Bár Pasinján a kormányfő, a törvényhozás jelenleg is a HKK ellenőrzése alatt áll, ezért szeretne Pasinján előrehozott választásokat. Ennek egyik módja lehet az is, ha lemondana, akkor ugyanis a parlamentnek új miniszterelnököt kellene választania, az örmény törvények értelmében pedig két, meghiúsult szavazás automatikusan előrehozott választásokhoz vezetne.Pasinján tárgyalásokat folytatott a parlamentben ennek lehetőségéről, de a törvényhozás kedden elfogadta azokat a törvénymódosító javaslatokat, amelyek megnehezítik ennek a folyamatát. A kormányfő válaszul bejelentette: néhány napon belül lemond, hogy - mint mondta - senki se gondolja azt, hogy ragaszkodik ehhez a poszthoz.Örményországban 2022-ben tartanak legközelebb parlamenti választásokat a jelenlegi menetrend szerint. A kedden megszavazott módosításokat még az államfőnek is jóvá kell hagynia hatályba lépésükhöz.