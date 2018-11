Kisebb csoda a magyar növekedés, de így sem sikerült megvernünk egész Európát

Ma reggel tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves előzetes GDP-adatot, ami óriási meglepetést okozott, hiszen a szezonálisan és munkanap tényezővel igazított adatok szerint 5%-kal bővült a magyar gazdaság. A tavalyi utolsó negyedévet leszámítva rég nem volt példai ilyen dinamikára.Két órával a magyar adatot követően az Eurostat publikálta az összesített európai növekedési számokat, amelyben a 28-ból 20 tagország statisztikái szerepeltek. Ez alapján az EU GDP-je negyedéves alapon 0,3%-kal, éves bázison 1,9%-kal nőtt 2018 harmadik negyedévében. A 19 tagú eurózóna esetében ez a két növekedési szám 0,2% és 1,7% volt. Mindkét esetben kijelenthető, hogy érezhető lassulást következett be a második negyedévhez képest.A közzétett 20 ország előzetes statisztikája alapján összeállított negyedéves bázisú európai növekedési rangsoron látszik, hogy a magyar gazdaság negyedéves teljesítménye (+1,2%) ugyan EU-s összevetésben kifejezetten jónak számít, Románia, Lettország és Lengyelország is megelőzött minket.

Románia GDP-je az első negyedévben (negyedéves alapon) stagnált, ezt követően azonban a második negyedévben már 1,4%-os bővülést mutatott, most pedig sikerült tovább gyorsulnia. Az összképet az esetükben beárnyékolja, hogy erősen megkérdőjelezhető gyors növekedésük fenntarthatósága, ugyanis már így is jelentős ikerdeficittel (folyó fizetési mérleg és költségvetési hiány) küzdenek, a folyamatok pedig nem épp a javulás irányába mutatnak. Romániát Lettország és Lengyelország követi a rangsorban, Magyarország éppen lecsúszott a dobogóról.Érdemes kiemelni a másik oldalon Németországot, amely évek óta leggyengébb növekedését produkálta a harmadik negyedévben, ami az egész EU-s és övezeti növekedést jelentősen lefelé húzta. Épp úgy, mint az olaszok, akik a költségvetési konfliktus miatt kialakult feszült helyzetben nem tudtak növekedni a július-szeptemberi időszakban.A negyedév/negyedév alapú GDP-növekedésnél több információval szolgálhat az éves indexek vizsgálata, hiszen előbbi mutató nagyon ingadozó, több véletlen hatás is befolyásolja, míg az éves index sokkal stabilabb, így megbízhatóbb képet ad. Így nézett ki az éves növekedési rangsor:

Bár az 5%-os magyar GDP-bővülés erősnek számít, a 20 országból ketten is megelőztek minket: a lettek és a lengyelek egészen elképesztő iramot diktáltak mind negyedéves, mind éves viszonylatban. Az adatokat még nem közlő országok közül reális esélye Írországnak és talán Máltának van, hogy megelőzze Magyarországot az éves növekedési rangsorban. Ez alapján összességében elmondható, hogy szép teljesítményt nyújtott ugyan a magyar gazdaság, de Európában közel sem egyedülállót.