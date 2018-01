Kisebb pánikba esett a Brexit-főtárgyaló

az EU számos olyan lépést tett, amelyek miatt megállapodások és szerződések veszíthetik érvényüket, illetve brit vállalatok kényszerülhetnek áttelepülésre más uniós országokba, ha a Brexit-tárgyalások egyezség nélkül zárulnak.

David Davis a Financial Times keddi beszámolója szerint még a múlt hónapban írt erről egy panaszos levelet Theresa May brit miniszterelnöknek. A londoni gazdasági napilap által látott bizalmas átiratban Davis közölte a kormányfővel, hogy véleménye szerint az EU-intézmények e gyakorlattal máris a többi uniós országtól eltérően kezelik Nagy-Britanniát, jóllehet a brit EU-tagság még meg sem szűnt, és ez károkat okoz a brit üzleti szektornak.A kilépési tárgyalásokat brit részről irányító minisztérium (DExEU) vezetőjének levele szerintAz idézett levélrészletből nem derül ki, hogy Davis milyen konkrét lépéseket kifogásol. A miniszter szerint ugyanakkor még az Európai Bizottság is "egyoldalú nyilatkozatokat" tesz olyan szerteágazó területeken, mint a társasági törvények, a polgári jogszolgáltatás, a nemzetközi magánjog, valamint az élőállatok szállítása és védelme.Davis közli a kormányfővel a levélben, hogy jogi tanácsadást kért az ügyben, és felkéri az Európai Bizottságot az uniós iránymutatások olyan módosítására, amely figyelembe veszi a kétoldalú kereskedelmi megállapodás létrejöttének lehetőségét is.A Financial Times kommentárja szerint azonban valószínűtlen, hogy az EU módosítaná a vállalatoknak adott Brexit-útmutatásait. A lap felidézi, hogyRáadásul a brit kormány maga is alig burkoltan készül a megállapodás nélküli Brexit lehetőségére. Philip Hammond pénzügyminiszter az új pénzügyi év költségvetési tervezetét ismertetve bejelentette: a brit kormány 3 milliárd fontot (több mint ezermilliárd forintot) különít el a brit EU-tagság megszűnésével összefüggő bármilyen jövőbeni pótlólagos finanszírozási igényre.Hammond hozzátette: a kabinet a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalások "minden lehetséges végkimenetelése" felkészül.A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről született decemberi megállapodás bejelentése után azonban David Davis azt mondta: a Brexit-tárgyalások első szakaszát lezáró egyezséggel "drámaian csökkent" annak a kockázata, hogy Nagy-Britannia átfogó kereskedelmi egyezmény nélkül lép ki az Európai Unióból, és így annak a kockázata is mérséklődött, hogy az EU-val folytatott brit kereskedelemre a Brexit után a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai lépnek életbe.A WTO-szabályozás alapján vám-, illetve nem vámjellegű akadályok emelkednének az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti, évente csaknem 640 milliárd euró értékű, jelenleg teljesen vámmentes kereskedelmi forgalom elé.