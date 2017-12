Kiszámolta a kormány: fél évszázad után adósból hitelező lesz Magyarország

A tavalyi évben elért rekordot követően a külkereskedelmi többlet mérséklődött 2017-ben, amit részben a kedvezőtlenebb cserearány, részben pedig az élénk belső kereslet, közte is a beruházások felfutásához köthető magasabb behozatal magyaráz - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztériumnak ezen a héten megjelent makrogazdasági előrejelzésében.

Főként a szolgáltatások kiemelkedő teljesítményének köszönhetően, a külkereskedelem többlete nemzetközi összevetésben továbbra is magas. A jövedelem egyenleg 2016-hoz képest nagyobb negatívumot mutat, főként a külföldi tulajdonú vállalatok eredményesebb tevékenységére visszavezethetően - mutat rá az NGM. A fentiek eredményeként a folyó fizetési mérleg többlete elmarad a tavaly mért rekord magas értéktől.Ugyanakkor a lényegesen magasabb uniós forrásbeáramlás eredményeként a külfölddel szembeni finanszírozási képesség meghaladja az előző évben mértet, amely így régiós összehasonlításban továbbra is kiemelkedő.a gazdasági tárca szerint, bár ezt idővel ellensúlyozzák az exportorientált vállalatok kapacitásbővítései. A csökkenő adósságszolgálat és a külföldi vállalatok növekvő eredményének eredőjeként a jövedelem egyenleg is stabilan alakulhat. Az unió felől érkező forrásbeáramlás az előrejelzési horizont egészében magas maradhat.Összességében a külkereskedelem jelentős többletének és az erőteljes transzferbeáramlásnak köszönhetően a külfölddel szembeni finanszírozási képesség masszív többletet mutathat, amely a külső sérülékenység további mérséklődésében is megjelenik.