Kiszámolták, mit jelent a magyar gazdaságnak a BMW-beruházás

GDP-növekedés

Az MNB előrejelzése alig változott 2018-2020-ra, csupán az utolsó évre húzták 0,2 százalékponttal feljebb a várakozásukat a szakértők. Az idénre várt növekedésnek a szerkezete sem nagyon változott, bár az export hozzájárulását a vártnál gyengébb külső kereslet miatt lejjebb húzták a jegybankban. A külső környezet egyébként a teljes horizonton kevésbé támogathatja a növekedést, mint ahogy az a nyáron várható volt, a felvevőpiacaink bővülése ugyanis kissé lassabb lett. Ezt a hatást kompenzálja a belső tényezők (fogyasztás, beruházás) erősödése.Hangsúlyosabb szerkezeti változás a növekedési előrejelzésben csak 2020-ra látszik. Az NHP-fix program (20%-os addicionalitással kalkulálva) 0,2%ponttal emeli a GDP-t, a BMW-gyár beruházása pedig 0,1%ponttal - mondta Balatoni András, az MNB közgazdasági elemzés és előrejelzés igazgatóságának vezetője. Ennek hatására mégis növekedhet a beruházás 2020-ban: a korábban várt -0,7%-os indexet +0,7%-ra húzta fel az MNB.

Infláció

Egyensúlyi helyzet

Munkaerőpiac

A jegybank kitart amellett, hogy az inflációs nyomás csak nagyon lassan erősödik a gazdaságban. Előrejelzése szerint az adószűrt maginfláció 3,1%-on lesz, tehát gyakorlatilag a jegybanki célon. A többi inflációs mutató szintén 3% körül alakul, mivel a maginflációs tételeken kívüli tényezők (például a feldolgozatlan élelmiszerek területén) sem erősítik az áremelkedési ütemet.A külső környezet kissé gyorsabban romolhat az idén és jövőre, a folyó fizetési mérleg többlete szinte teljesen eltűnik. A külső finanszírozási képesség még így is bőven pozitív lesz, az EU-forrásoknak köszönhetően. Az államháztartásban továbbra is 1,5-2%-os deficitet vár az MNB.Jövőre látszólag gyorsabb lehet a versenyszféra bruttó átlagkeresete, júniusban még 7,2%-os, most 8,2%-os emelkedést jelez előre a jegybank. Az emelkedés azonban technikai jellegű: az MNB arra számít, hogy a megszűnő cafeteria jó része beépül a bérekbe.A teljes lakossági reáljövedelem tömege (ami a bérek mellett többek között a vállalakozói jövedelmet és a nyugdíjat is magába foglalja) jövő évtől jóval kisebb ütemben emelkedik majd. Az idei 6%-os tempó lefeleződik, amit egyszerre magyaráz a foglalkoztatás ideinél kisebb ütemű bővülése, az infláció emelkedése, illetve a bérdinamika lassulása.