Kiszámolták, mit okoz a legújabb amerikai csapás

A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői szerdán bemutatott tanulmányukban kifejtették: a 200 milliárd dollár értékű kínai importra kivetett, Donald Trump elnök által e héten bejelentett 10 százalékos amerikai pótvám az amerikai piacra irányuló kínai export 40 százalékát, a teljes kínai export 7 százalékát érinti.A ház közgazdászai közölték: modellszámításaik szerintA cég ennek alapján 6,1 százalékra csökkentette a kínai gazdaság jövő évi növekedésére szóló prognózisát, az amerikai gazdaságban várható hatást ugyanakkor minimálisnak nevezte.A tanulmány szerint ha az amerikai importőrök az összes eddigi és még kilátásba helyezett importvám inflációs hatásait ráterhelik az amerikai fogyasztókra, az éves amerikai infláció 0,1 százalékponttal emelkedne, és valószínűleg ugyanennyivel csökkennének az amerikai fogyasztási kiadások.A Bank of America-Merrill Lynch elemzői szerintEzt tükrözi, hogy a GDP-arányos kínai folyómérleg-egyenleg többlete tavaly már csak 1,3 százalék volt a 2007-ben mért 9,9 százalékos legutóbbi csúcsszint helyett.Mindemellett az amerikai piacra irányuló kínai exporttermékek importtartalma 35 százalék körüli, így az amerikai vámintézkedések kisebb negatív hatást gyakorolnak majd a kínai hazai össztermékre, mint a bruttó kínai exportra - fejtegetik szerdai tanulmányukban a BofA Merrill Lynch Global Research elemzői.Jóval borúlátóbb előrejelzést állított össze a kereskedelmi konfliktus további eszkalációjának esetére az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics.A ház számításai szerint ha az amerikai kormány januártól - ahogy Trump kilátásba helyezte - valóban 25 százalékra emeli tovább a 200 milliárd dollárnyi kínai importra most kirótt 10 százalékos vámot, és ha Kína ugyancsak 25 százalékos büntetővámot vet ki 100 milliárd dollár értékű amerikai importra, a kínai gazdaság jövőre 5,8 százalékkal, 2020-ban 5,6 százalékkal növekedne az Oxford Economics jelenlegi alapeseti prognózisában szereplő 6,1 százalékos, illetve 5,7 százalékos növekedés helyett.