Kiszivárgott, hogy mit tervez a kormány a 9000 kirúgásra ítélt dolgozóval

Karrier Híd névre keresztelték azt a kormányzati előterjesztést, amely a közszférából elbocsátandó munkavállalók elhelyezkedését segítené elő. Az Index birtokába került dokumentum szerint 9000 munkavállalót küldenének el, az első javaslat szerint az elbocsátottak újbóli alkalmazását szociális hozzájárulási adó-kedvezménnyel segítenék, mivel várhatóan lesznek olyan kormánytisztviselők, akiknek jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.Az előterjesztés készítői azt javasolják, hogy a tervezett kedvezmény azokra az elküldött közszolgákra vonatkozzon, akik felmentésük napján már betöltötték a 60. évet. Úgy becsülik, félmilliárd forint lenne az intézkedés költségvetési hatása.A következő pont az úgynevezett Restart up, vagyis a segítségnyújtás saját vállalkozás indításához. Beléphetnek a programba azok, akik nem a közszférában használt tudásukra, hanem például "meglévő hobbijuk által szerzett ismeretekre, tapasztalatokra építve indíthatnak vállalkozást, vagy családi céget vinnének tovább".Ebben maximum 500 tisztviselő lehet érintett a becslés szerint, az összesen biztosítandó költségvetési forrás pedig 2,28 milliárd forint, ebből a mikrohitelek összege 2 milliárdot tenne ki.A harmadik pont a közszféra hiányszakmái felé irányítás, ez praktikusan főleg a humánszolgáltatásokat jelenti, az előterjesztés is kiemeli a szociális ágazatot és az egészségügyet.Az utolsó ötlet az ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása, ezzel próbálnák segíteni az elhelyezkedést a versenyszféra által kínált munkakörökben, "megelőzve azt, hogy egy hosszabb időtartamú álláskeresés esetén a közfoglalkoztatásba lépjen be az érintett személy".